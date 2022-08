Cine este Andreea Bododel de la Splash! Vedete la apă 2022. Ce pofesie are și cu cine a fost căsătorită

Andreea Bododel, în vârstă de 33 de ani, este prezentatoare TV în Constanța și fost model. Ea a venit Splash! Vedete la apă dornică de noi provocări, cu toate că nu știe să înoate și are teamă de înălțime.

„Nu știu să înot, sunt panicată de înălțime, dar, cu toate astea, am și doza aia de curaj, de adrenalină, care trebuie potolită cumva. Vin de la Constanța, îmi fac și orașul de rușine, practic (...). Sunt mulțumită de ceea ce s-a întâmplat la antrenamente, dar, vreau și mai mult de la mine. (...). Mi-ar plăcea să sar de cât de sus voi putea și voi simți eu la momentul respectiv“, a declarat Andreea Bododel, despre participarea sa la Splash! Vedete la apă 2022.

Citește și: Cine este Irisha de la Splash! Vedete la apă 2022. Irina Ceban participă la cel mai răcoritor show al verii

Cine este Andreea Bododel de la Splash! Vedete la apă 2022

În trecut Andreea Bododel a lucrat ca fotomodel, iar în prezent lucrează la o televiziune locală din Constanța, ca prezentatoare a unei emisiuni de lifestyle.

Pe plan personal, Andreea Bododel este mama unui băiețel de 10 ani, pe nume Andrei.

Andreea Bododel s-a născut pe 30 noiembrie 1989 în Medgidia, județul Constanța și a absolvit Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia. A studiat ulterior Dreptul la Universitatea „Ovidius”.

Andreea Bododel a fost căsătorită cu fostul fotbalist Tibi Bălan. Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au divorțat la notar în 2015: „Da, este adevărat. Am divorțat. Am divorțat pașnic, la notar. Am rămas în relații bune, iar Tibi își vizitează copilul destul de des. Atunci când nu poate vorbește cu el prin intermediul video-conferinței”, spunea Andreea Bododel la acea vreme.

La Splash! Vedete la apă Andreea Bododel a venit pentru a da dovadă de curaj.

Citește și: Splash! Vedete la apă, episodul 1 din 11 august 2022. Cine sunt cei doi câștigători ai primei ediții. Ei merg în finala săptămânii

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.