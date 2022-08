Cine este Cezara Cristescu de la Splash! Vedete la apă. E obișnuită de mică în fața camerelor și foarte cunoscută în mediul online

Cezara Cristescu a reușit să-și strângă o comunitate de fani încă de când era doar o adolescentă. Iubirea pentru YouTube i-a adus un succes fulminant. Deși s-a apucat să creeze conținut pentru această platformă, ea nu se gândea că va ajunge să cunoască faima atât de devreme.

Cine este Cezara Cristescu de la Splash! Vedete la apă 2022 și cum a devenit celebră

Cezara Cristescu și-a început cariera pe YouTube, ca mai apoi să devină cunoscută și pe TikTok și nu numai. Social Media este pentru ea locul cel mai iubit de ea și se descurcă de minune la acest capitol.

Citește și: Cine este YNY Sebi, trapper-ul care e locul 1 în trending. Cum a devenit celebru și de ce este atât de viral pe TikTok

Vloggerița nu se gândea că la vârsta de 13 ani ar putea cunoaște un asemenea succes și a luat lucrurile ca atare, luptând pentru a-și materializa toate visurile. Aceasta a jucat și în filmul „Tabăra”, și proiectele nu par să se oprească aici. De origine, ea este din Iași și are în prezent 19 ani. A făcut o impresie foarte bună la Splash! Vedete la apă 2022. Cezara Cristescu a cochetat și cu muzica puțin timp, însă YouTube-ul a rămas în continuare pasiunea ei principală.

„Am îmbinat pasiunea de a vorbi liber și de a fi creativă cu cea de a edita și astăzi, uitându-mă în urmă, nu regret decizia de a posta primul meu clip.”, a declarat Cezara Cristescu, potrivit bzi.ro.

Cezara Cristescu a câștigat premiul „Content creator of the year under 21”, la The Artist Awards în urmă cu puțin timp.

Aceasta a demarat mai multe proiecte în online cu care a cunoscut succesul, iar mulți copii o consideră un adevărat mentor. Tânăra lucrează non stop la imaginea ei și speră ca în viitor să dea „lovitura” și în afara țării noastre. Spunea într-un interviu că-și dorește să fie cunoscută la nivel european, așa cum s-a scris în articolul citat mai sus.

Citește și: Cine este Gheboasa care cântă piesa „Dă-i țiganca”. Cum a devenit viral pe tiktok. În ce emisiune a participat

„Promovăm normalitatea fără a crea false așteptări. Le arătăm tuturor cum suntem noi că și grup, cât de bine ne simțim unii cu ceilalți și că iubim ceea ce facem, mai ales când muncă o facem în echipă”, a mai declarat ea despre proiectul „House of Talent” la care a lucrat împreună cu alți vloggeri cunoscuți.