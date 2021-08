Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Andreea Antonescu, săritură elegantă de la 3 metri. Cum a fost jurizată

Andreea Antonescu a dat dovadă de foarte mult curaj la Splash! Vedete la apă, chiar dacă la antrenamente s-a accidentat. Cel mai răcoritor show al verii acestea a adus unele dintre cele mai în vogă vedete ale momentului. Iată cum s-a descurcat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu, săritura elegantă de la 3 metri care a fost apreciată de juriul de la Splash! Vedete la apă

Andreea Antonescu a făcut senzație la Splash! Vedete la apă, chiar dacă la antrenamente ea s-a accidentat. Vedeta a avut curajul să sară de la 3 metri și nu a făcut-o oricum, ci într-un mod elegant, așa cum au susținut jurații.

„Sunt Andreea Antonescu și am 38 de ani și sunt pe scenă de peste 20 de ani, asta pentru că a fost cel mai mare vis al meu să devin artistă. Sunt dornică de adrenalină. Mi-e frică de Dumnezeu și atât. Îmi place viața trăită la maximum și îmi asum niște riscuri. În momentul în care eu sar de orunde ai sări îmi e teamă. Îmi aminteam că dădeam de două trei ori din mâni și ieșeam la suprafață. Mă apucă panica aia. Eu am venit la Splash să sar, nu să învăț să înot”, a fost declarația ei.

Iată ce a spus după ce s-a accidentat: „Sunt mai umflată. Am încercat o săritură cu Sonny și credeam că o să mă ajute și m-am accidentat eu. Am încredere 20% în mine, am încredere în antrenorul meu. Eu apelez la scafandri să mă scoată la mal, nu știu să înot”, a declarat Andreea Antonescu, înainte de a sări.

Jurizarea Andreei Antonescu de la Splash! Vedete la apă, 28 august

„Apreciez, foarte frumos. Apreciez curajul tău să nu știi să înoți și totuși să sari... Apreciez că ai avut curaj”, a fost declarația lui Nea Marin.

„Andreea, acum că am terminat și de sărit... m-ai impresionat, să știi. Îmi place de ea aici. Mie mi-a plăcut, eu sunt mulțumită”, a spus Iulia Albu.

„Săritura a fost puțin dificilă. Bunicică”, a spus și Jean de la Craiova.

„Bravo, Andreea, cădere elegantă. Ai depășit puțin verticala, ai avut noroc cu Bobo. Ai fost foarte elegantă”, a fost declarația Clarei.

Iată ce note a primit Andreea Antonescu:

Nea Marin - 7,5

Jean de la Craiova - 8

Clara Gherase - 6

Nota Iuliei Albu a fost secretă.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

