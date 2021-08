Splash! Vedete la apă 2021. Chelsea, jucătoarea de polo cu frică de înălțime a știut să facă valuri.“Mario chiar m-a motivat mult"

Concurenții ediției 2 sunt Natalia Duminică, Cătălin Cazacu, DJ Harra, Giani Kiriță, Mario Fresh și Chelsea. Cei 6 concurenți se vor întrece în sărituri care mai de care mai complicate, luând cu asalt juriul Splash! Vedete la apă. În ediția 2 a show-ului estival Splash! Vedete la apă nota secretă este dată de Iulia Albu.

Chelsea, bruneta focoasă, e jucătoare de polo și are toate atuurile de care are nevoie pentru a face senzație în bazin. E dinamovistă, deși are un iubit stelist și în această seară este pregătită să impresioneze cu tot ce a învățat la antrenamente.

Chelsea și-a înfrânt frica de înălțime de la 10 metri

Moldoveanca de peste Prut este căpitanul echipei de polo feminin la Dinamo. Splash este o provocare pentru Chelsea pentru că își dorește să se autodepășește.

“Mai ales că am frică de înălțime și vreau să văd ce o să iasă. Cred că am un avantaj pentru că cel puțin știu să înot, nu mă duc la fund, nu o să mă panichez, dar nu e de ajuns faptul că știu să înot”, spune Chelsea.

În această seară, Chelsea e încurajată de antrenoarea ei, Claudia, să urce până la 10 metri. Zis și făcut.

Ramona o aștepta sus, încurajând-o.

“Una din cele mai mari fobii ale mele e înălțimea”, a mărturisit Chelsea.

Cu toate acestea, ea a urcat până la 10 metri pentru a duce mândria Dinamo mai departe.

“Prima oară la 3 am avut o frică imensă, mi-am rupt 2 unghii, am căzut rău pe fund, dar în fiecare zi mi-am auto-depășit limitele”, a povestit Chelsea.

Deși tremura toată și spunea că e a doua oară când urca la 10 metri, prima oară urcând cu Mario Fresh la antrenamente.

“Starea ei de a fi, de panică, mi-a dat și mie o stare de panică”, a povestit Mario.

La antrenamente, Mario și Chelsea au sărit împreună de la 10 metri.

“Mario chiar m-a motivat mult. Adică de nebună nu m-aș duce singură și nici nu m-aș duce dacă chiar era Claudia jos și mă motiva”, povestea Chelsea.

Frumoasa brunetă a recunoscut că i-a legat o conexiune de amiciție pe ea și Mario.

În această seară, Chelsea a executat o săritură perfectă de la 10 metri, surprizându-I pe jurații Splash! Vedete la apă. Chelsea a sărit cu genunchii la piept și apoi s-a dus glonț.

Jurizare Chelsea

Tatăl ei a împins-o pe Chelsea spre acest sport, după ce și fratele ei a făcut același sport. Deși nu i-a plăcut acest sport timp de un an, ea a prins drag de polo și a continuat.

“Se vede că a făcut un sport de apă pentru că tonusul ei este perfect (…) a fost mișto, curajoasă, frumos”, i-a zis Jean.

“Foarte frumos. (…) Te-ai desprins foarte bine de platformă, ai grupat foarte bine, în schimb intrarea în apă..ai fost un pic moale”, zice Bobo.

“Din punctul meu de vedere, cred că a fost cea mai bună săritură din această seară. Până acum. Se vede că e sportive, are curaj”, a adăugat nea Marin.

“Mi-a plăcut, aș fi avut așteptări mai mari de la tine, (…) dar să faci un salt mai complex”, a completat Iulia Albu.

Chelsea a primit nota 9,5 de la nea Marin, nota 8,5 de la Jean, nota 6,5 de la Bobo și nota secretă de la Iulia Albu.

Despre noul sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apă”

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic. Cum se vor descurca aceștia și ce note vor primi din partea celor patru jurați, cei de acasă pot afla începând de sâmbătă și duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Nea Mărin, Iulia Albu, Jean de la Craiova și antrenorul Bogdan Ioniță vor acorda câte o singură notă pentru fiecare concurent. La finalul fiecărei ediții, cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală a celui mai răcoritor show al verii. De partea cealaltă, Ramona Olaru, Anna Lesko şi Răzvan Fodor se alătură echipei în calitate de prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă!

