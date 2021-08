Splash! Vedete la apă, 29 august 2021. Emy Alupei, săritură îndrăzneață de la 7 metri. Juriul a avut cuvinte de laudă

Emy Alupei știe cum să se facă plăcută, astfel că, în ultima ediție difuzată din Splash! Vedete la apă, cântăreața s-a descurcat de minune și a sărit de la o înălțime de la care nimeni nu se aștepta să o vadă sărind.

Emy Alupei, săritura de la 7 metri care a fost felicitată de juriul de la Splash! Vedete la apă

Emy Alupei este o cântăreață româncă, celebră pentru hit-urile excentrice pe care le-a lansat de-a lungul timpului. Încurajată de tatăl ei, Emy a făcut spectacol în cadrul emisiunii. Deși i-a fost teamă să sară, aceasta a reușit să execute un salt aproape impecabil de la 7 metri.

„Sunt Emy Alupei, am 22 de ani și sunt din Buurești. Fac și rap. Am venit la Splash că mi se pare foarte greu, mi-e foarte frică de înălțime. Am fobie. Îmi transpiră palmele acum. Mi se face rău, leșin. Deja îmi imaginez ăia 10 metri, leșin. Am 1,80 eu, sunt și foarte înaltă. E rău de tot și de la 5. Când sar, fața mea e de parcă mă screm. Sunt amețită, mi-e frică. Încerc să fiu puternică, toate respectele pentru juriu că mă priviți acum. Am o anxietate teribilă acum. Tata mi-a zis să vin, mama a zis că îi e frică. Am rău de înălțimi, hai să mergem la 5 metri”, a spus Emy Alupei înainte de a sări.

După săritura curajoasă, Emi Alupei i-a făcut o demonstrație de jiu jitsu lui Jean de la Craiova.

Jurizarea lui Emy Alupei la Splash! Vedete la apă, 29 august

„Mie mi-a plăcut tare mult energia ei, ești super piesă. Am avut impresia că faci parte din corpul de balet. Dar nu cred că a fost o săritură, dar intrarea în apă a fost foarte bună. Nu-i știu familia”, a fost declarația lui Nea Marin.

„Emy, știu că ești o luptătoare, tu ai un potențial foarte mare. Te duce capul. Ce am văzut eu acolo, știu că tu faci lupte”, a fost declarația lui Jean de la Craiova.

„Mi-a plăcut ce-ai făcut acolo, m-ai impresionat, mi-a plăcut și piesa foarte mult. Erai absolut terifiată de a sări. Felicitări, trebuie să lupți mereu pentru visul tău. Dacă lupți pentru visul tău, cu siguranță se va împlini”, a fost încurajarea Iuliei Albu.

„Provii dintr-o familie frumoasă de campioni, bravo. Ți-ai învins frica, te voi depuncta puțin că nu a fost o desprindere din platformă, te-ai echilibrat bine în aer. Felicitări”, a spus Clara Gherase.

Iată ce note a primit Emy:

Jean de la Craiova - 8,5

Nea Marin - 8,5

Clara Gherase - 6

Nota Iuliei Albu este secretă.

