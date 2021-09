Splash! Vedete la apă, 4 septembrie 2021. Maria Ilioiu i-a ținut pe toți în suspans, având multe ezitări. Jador: "Hai, viața mea!"

Ispititoare cum alta nu-i, Maria Ilioiu a venit cu cățelușul ei la Splash! Vedete la apă, ediția a cincea. Iată ce a spus despre ea însăși: "Cine sunt? Sunt o fostă ispită, veterană. Sunt din Pitești, la 19 ani am venit în București ca orice fată care își dorește mai mult pentru viața ei. Sunt o mică sirenă care a venit să facă sărituri deosebite".

Concurenta a cam tras însă chiulul de la antrenamente menționând mai tot timpul că nu se simte prea bine, iar Jador a luat-o pe sus la un moment dat și a aruncat-o în apă. Ca să nu se supere pe el, cântărețul de manele i-a aranjat frumos papucii în picioare și a sărutat-o pe frunte, ca să o împace.

Maria Ilioiu, săritura de la Splash! Vedete la apă, 4 septembrie 2021

Întrebată de Ramona Olaru cum crede că se va descurca, Maria Ilioiu a răspuns cu un glas ușor tremurând: "Sincer, sunt foarte emotivă. Sunt un om foarte, foarte emotiv, dar în seara asta sper să nu mă controleze emoțiile".

"Eu am gastrită, am avut ulcer, nu prea am putut să mă concentrez precum colegii mei la sărituri. Sincer, nu am mai sărit până acum de la cinci metri".

Odată ajunsă sus, blondina a avut multe momente de ezitare. "Vă dați seama că eu nu am sărit niciodată de aici? Dacă nu iese bine? Credeți că la spital o să se voteze că am avut eu curaj?!", a mai spus concurenta.

Până la urmă, și-a făcut singură curaj. "Am cucerit eu atâția concurenți în Thailanda și mă tem de o apă?!", a coborât la trei metri și apoi a urcat din nou până la cinci, încurajată de Jador, care s-a dus după ea: "Sari, mă, odată! Hai, hai, treci!".

Până la urmă, după ce i-a ținut pe toți cu sufletul la gură, Maria Ilioiu a sărit, iar săritura n-a fost deloc rea.

Jurizarea Mariei Ilioiu, de la Splash! Vedete la apă, 4 septembrie 2021: "Te-ai jucat cu noi!"

Nea Marin: "Te-ai jucat cu nervii noștri! Să stai atât... Te-ai jucat atât. Eu o să țin cont că tu te-ai antrenat de la trei metri și te-ai dus la cinci metri, totuși".

Jean de la Craiova: "Maria, te-ai jucat cu noi exact cum te joci pe Insula Iubirii în calitate de ispită".

Clara Gherase a jurizat scurt și la obiect: "Te-ai urcat, ai sărit! Nu mai sta pe gânduri. Cu cât stai mai mult, cu atât îți vin mai multe idei negative în cap. Cu toate astea, săritura ta a fost destul de echilibrată".

Iulia Albu: "Să știi că ținuta e mai mult decât ceea ce porți. Pe mine m-ai surprins pentru că ai sărit decent, nu mă așteptam să aterizezi atât de bine".

Bobo a fost cel care a antrenat-o pe Maria Ilioiu și a avut și el un cuvânt de spus: "Am avut o relație foarte încordată cu Maria de la început, dar, spre surprinderea mea, am reușit să o fac să sară totuși de la cinci metri. O săritură foarte frumoasă, așa cum i-am cerut".

Iată ce note a primit Maria Ilioiu:

Nea Marin - 6,5

Clara Gherase - 4,5

Jean de la Craiova - 6,5

Nota Iuliei Albu a fost, ca de obicei, secretă.

