Splash! Vedete la apă, episodul 2 din 12 august 2022. Johny Romano a spus detalii neștiute despre viața lui: „Am muncit de mic”

Johny Romano, cântărețul devenit cunoscut cu piesa „Na Janau”, a venit la Splash! Vedete la apă și și-a învins teama de înălțime. „Mie mi-e foarte frică de înălțime. E singura frică pe care o am”, a spus Johny Romano.

Cântărețul a ales să sară îmbrăcat atât la antrenamente cât și în timpul show-ului difuzat pe 12 august 2022.

„Sunt pudic. V-am anunțat de dinainte să ajung la Bacău. Mi-e rușine. Am și eu astea ale mele”, și-a explicat tânărul de 25 de ani decizia de a sări purtând tricou și pantaloni.

Johny Romano a mărturisit că este motivat să sară de dorința de a nu-și dezamăgi familia. De aici, cântărețul și-a amintit de trecutul său și de munca pe care a depus-o pentru el și familie încă din adolescență.

„Am sărit să nu-mi dezamăgesc familia. M-am gândit la fmailia mea. Am muncit de mic ca să fim bine. Noi ca familie. Nici acum nu consider că muncesc numai pentru mine. La 15 ani m-am angajat la un fast food și după ce am temrinat liceul am lucrat vânzător la un magazin de haine și apoi am plecat din țară, am plecat în Portugalia”, a povestit Johny Romano despre trcutul său.

Johny Romano are 25 de ani și s-a lansat în lumea muzicală cu piesa „Na Janau”.

Înainte de a sări, cântărețul a primit mesaje de încurajare de la Connect-R, cel care l-a susținut în industria muzială, dar și de la Roxana Nemeș.

Tânărul cântăreț a primit cu bucurie mesajele de încurajare și a trecut peste emoții pentru a executa săritura pe care a pregătit-o.

