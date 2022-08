Splash! Vedete la apă, episodul 3 din 13 august 2022. Gabi Jugaru a sărit de la 1 metru: „La 10 ani era să mă înec”

Gabi Jugaru a mers direct la trambulina de 1 metru, iar cei prezenți la bazinul de la Bacău au fost surprinși că nu încearcă să urce până la 3. „Ce?! Ce e asta?! Tu glumești acum, nu?”. La antrenamente Gabi Jugaru a întreținut atmosfera, a făcut glume și i-a distrat pe colegii săi, însă nu a sărit de la înălțime.

În ediția de pe 13 august 2022, Gabi Jugaru a sărit de la trambulină, explicând că nu poate mai mult, având în vedere că la 10 ani a trăit o dramă, când era să se înece.

Gabi Jugaru a povestit la Splash! Vedete la apă despre trauma sa din copilărie: „La 10 ani era să mă înec”

„La 10 ani era să mă înec, am fost scos, resuscitat. Am fost cu rău de înălțime. Pentru mine a fost o provocare. Invitația echipei mă onorează, am spus că voi veni să încerc să intru în apă mai adâncă de 1,5 metri, deja aici am depășit deja de 4-5 ori adâncimea”, a spus Gabi Jugaru, la Splash! Vedete la apă 2022.

Monica Bîrlădeanu a încercat, fără rezultat, să-l convingă pe Gabi Jugaru să urce până la platforma de 3 metri, însă acesta nu s-a lăsat înduplecat.

Fiica lui Gabi Jugaru i-a transmis un mesaj amuzant tatălui său.

„Aș ruga să se mai introducă încă 5-6 scafandri în apă, deoarece 2 nu vor fi de ajuns să-l scoată pe tatăl meu de acolo. Dacă leșină nu încercați să-i dați cu săruri minerale pe la nas, ci cu o carne la garniță. Așa își va reveni sigur. Și înainte de săritură rugați spectatorii din primele 20 de rânduri să se dea la o parte. În rest, mult succes!”, a spus fiica lui Gabi Jugaru, spre amuzamentul tuturor.

După ce a ieșit din apă, Gabi Jugaru a povestit mai multe despre întâmplarea nfericită de la 10 ani, când a fost la un pas de înec:

„M-am urcat pe un cauciuc, pe o cameră de tractor, eram singurul care nu știa să înoate, pentru că mama nu mă lăsa să merg să înot, să stau cu copiii, să nu pățească băiatul ceva. Acum încurajez toate mamele să-și dea copiii la orcie sport, să facă mișcare sub supraveghere”, a spus Gabi Jugaru care a sărit de la 1 metru în ediția 3 de Splsh! Vedete la apă 2022.

Ce trebuie să știi despre Splash! Vedete la apă, sezonul 5

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă“ aduce cu el mai multe surprize. În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

„Splash! Vedete la apă“ se vede joi și vineri de la 20:30 și sâmbătă și duminică de la 20:00 pe Antena 1 și AntenaPlay.