Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Flavia Mihășan, apariție impecabilă pe platformă. Ce a zis Răzvan Fodor: „Ce craci!”

Flavia Mihășan de la Neatza a avut o apariție impecabilă la Splash! Vedete la apă. Cu toate că a fost la un pas să renunțe, vedeta a executat un salt impecabil de la platforma de trei metri. Iată ce a putut să spună Răzvan Fodor, după momentul tensionat!

Înainte de a sări în bazinul Splash! Vedete la apă, Flavia Mihășan de la Neatza a recunoscut că are mare frică de înălțimi. Pentru a o îmbărbăta, colegii de dans, dar și cei din echipa matinalilor i-au transmis mai multe mesaje de încurajare.

Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Flavia Mihășan a executat un salt impecabil de la trei metri

„Flavia, eu nu știu sincer cum ai decis tu să te bagi Splash! și să sari, având în vedere că tu ai și gleznele sensibile de la toate poantele și doi copii, adică sfatul meu e să te retragi dacă mai poți”, i-a spus ironic Cuza, înainte de momentul dificil.

Pe de cealaltă parte, de pe bancă, Ilona Brezoianu, Florin Ristei și Radu Bucălae i-au transmis și ei complimente ca să o determine să nu renunțe.

„Nu te mai uita în jos! Uită-te doar la noi! În trei secunde ai scăpat. Ce bine arăți, Flavia, în costumul acela roșu! Bombă! Dă-i repede, nu te gândi!”, strigau aceștia în cor.

Într-un final, Flavia Mihășan a lăsat emoțiile la o parte și a executat un salt impecabil de la platforma de trei metri.

Splash! Vedete la apă sezon 6, 9 august 2024. Jurizare Flavia Mihășan. Ce a putut să spună Răzvan Fodor

După momentul săriturii, Flavia Mihășan s-a așezat lângă Răzvan Fodor, în fața juraților. Prezentatorul Splash! Vedete la apă a luat cuvântul și a făcut o dezvăluire neașteptată.

„Am o poveste trăită de mine despre tine. Când tu ai apărut la Neatza, ai fost o apariție. Și mă sună un prieten și spune: <<Fodore, cine este fata asta?>> și zic: <<Flavia>> și întreabă: <<O cunoști?>> și răspund: <<Am văzut-o o dată, dar nu am interacționat>>, pauză la telefon și zice așa: <<Să moară măicuța mea ce craci are!>> Excepțional!”, a fost dezvăluirea lui Răzvan Fodor.

„Te știam mai curajoasă, Flavia. Eu așa îmi aduc aminte. Voi, toți, ați pus pariu ca o să săriți de la trei metri? Că văd că o țineți de acolo toți. Da, lăsând gluma la o parte, o săritură destul de echilibrată, Flavia! Elegantă, frumoasă, o ținută foarte frumoasă! Bravo! Te felicit!”, a jurizat Clara Gherase.

„Mie mi-a plăcut săritura ta. Îmi place că ești elegantă și aș vrea mai mult spectacol de la tine, dacă vei trece mai departe. Mie mi s-a părut o săritură mult mai bună decât a lui Bucălae, dar el este mai amuzant decât tine, dar și tu arăți mai bine decât el”, a jurizat și Iulia Albu.

„Din punctul meu de vedere, a fost o săritură bună în comparație cu a maestrului Bucălae și eu o să notez ca atare”, a spus nea Marin.

„Mie nu mi se pare că ai sărit mai bine ca Bucălae și cred că nu îți dorești să ajungi să sari și a doua oară, pentru că Bucălae își dorește mai mult ca tine. Felicitări!”, a jurizat Cosmin Natanticu.

Flavia Mihășan a primit nota 9 de la Cosmin Natanticu, tot 9 de la nea Marin, o notă secretă din partea Iuliei Albu și un 4,5 de la Clara Gherase. În total, vedeta de la Neatza a obținut 22,5 puncte.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

