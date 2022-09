Gala de seara trecută a emisiunii Splash! Vedete la apă a fost la superlativ de la început până la final! Clara Gherase a deschis competiția cu o săritură impresionantă din stând în mâni pe platforma de la 10 metri, Nea Mărin a plonjat în pași de dans tradițional în Bazinul Olimpic de la Bacău, alături de unul dintre concurenți și finaliștii s-au autodepășit în salturi. La final, Zanni a câștigat marele premiu în valoare de 10.000 de lei.

Zanni a câștigat finala săptămânii Splash! Vedete la apă și premiul de 10.000 lei

Irisha, Mellina, Luis Gabriel, Eric de Oliveira, Edi Stancu și Zannidache s-au antrenat multe ore pentru trofeul Splash! Vedete la apă și, totodată, pentru cei 10.000 de lei. Și, spre deosebire de edițiile anterioare ale competiției, startul săriturilor l-a dat Clara Gherase. Jurata a îmbrăcat costumul de baie de campioană, a urcat la ultima platformă și a oferit o lecție importantă despre tehnică, eleganță și rafinament.

„Am retrăit iar emoțiile pe care le-am avut când eram sportivă! E normal. Sper că a ieșit săritura. Am simțit că m-am dus puțin peste“, a mărturisit Clara Gherase la scurt timp după ce a ajuns pe marginea bazinului, iar Iulia Albu a felicitat-o pentru momentul deosebit: „Clara, tu ești vedeta acestei seri, ești o campionă și sunt privilegiată că pot să stau în același juriu, alături de tine“.

Urmând unul dintre sfaturile Iuliei Albu, Zanni a decis să facă săritura specială alături de un adolescent pe care l-a ales din public. El și Florin, în vârstă de 15 ani, au făcut un salt în sincron de la 10 metri înălțime. De pe aceeași platformă, artistul a realizat o săritură cu spatele și o rotire în aer. Acest moment i l-a dedicat lui Alex Velea.

Irisha a reintrat în cursa pentru finala săptămânii Splash! Vedete la apă datorită wild card-ului folosit de Iulia Albu, iar cântăreața a muncit enorm la antrenamente ca să fie convinsă că va face una dintre cele mai bune salturi în seara concursului – de la 3 metri, ea a plonjat în timp ce era așezată pe platformă cu spatele. Înainte de acest moment, artista l-a invitat pe Felipe să sară de la platforma de cinci metri, iar el a acceptat, deși, are frică de înălțime.

Legând o prietenie frumoasă cu AZA, Luis Gabriel a decis să facă sincronul împreună cu ea, de la 5 metri înălțime. Înainte să se arunce în apă, ei au dansat un vals, iar coregrafia i-a aparținut lui Edi Stancu. Cântărețul a făcut săritura pentru competiție din stând în mâini pe platforma de la 5 metri, cu intrare în cap.

Mellina a convins-o pe Erika Isac să execute o săritură în marea finală – spre amuzamentul tuturor, ele s-au ținut de nas după ce au plecat de la platforma de trei metri. Ulterior, finalista a făcut un salt cu spatele de la 5 metri.

Susținut și în ediția de calificări de soție și de cei doi băieți, Eric de Oliveira a realizat sincronul alături de aceștia – fostul fotbalist și fiul cel mare au plecat din platforma de la 5 metri înălțime, iar Cosmina și mezinul familiei, de la 3 metri. Săritura pentru finală a lui Eric de Oliveira a fost un salt în cap de la 5 metri înălțime.

Edi Stancu a primit wild card-ul din partea lui Nea Mărin și ei au ales să sară împreună în apă, însă... în pași de dans tradițional. Ulterior, coregraful a mers pe platforma de la 3 metri înălțime, de unde a făcut o cădere cu spatele.

Clasamentul celor șase finaliști după ce s-a aflat nota secretă: locul I – Zannidache, locul II – Irisha și Edi Stancu, locul III – Eric de Oliveira, locul IV – Luis Gabriel, locul V – Mellina.

La scurt timp după ce s-a aflat că este câștigătorul Splash! Vedete la apă, Zanni a declarat: „Mulțumesc, juraților, mulțumesc, Monica! Ia, uite, cum mai adaug un trofeu în casa mea în care mă voi muta în câteva zile!”.