Splash! Vedete la apă episodul 4 din 14 august 2022. Nick Casciaro s-a rotit în aer de la 5 metri

Episodul 4 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 14 august 2022. Nick Casciaro, italianul care a câștigat sezonul 10 X Factor, a acceptat provocarea de a sări de la cinci metri: "N-am înțeles nimic. Nu am văzut nimic. Am sperat doar să intru în apă corect. Asta simțea în timp ce am sărit... Finalul nu l-am simțit prea bine."

Duminica, 14.08.2022, 11:47