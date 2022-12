Stand-Up Revolution sezonul 2, 9 decembrie 2022. Cum s-a descurcat Amna în a treia ediție de bootcamp și cine sunt semifinaliștii

În ediția cu numărul 11 de pe 9 decembrie 2022 a emisiunii Stand-Up Revolution, etapa battle-uri s-a dovedit a fi complicată și surprinzătoare. Deși au râs cu hohote la momentele concurenților care s-au duelat, jurații au avut de îndeplinit o misiune destul de grea. Fiecare dintre cei cinci jurați, Teo, Vio, Costel, Maria Popovici și Dan Badea, a fost nevoit să renunțe la jumătate din echipa sa în urma battle-urilor.

Iată cine își va adjudeca un loc în următoarea etapă Stand-Up Revolution și ce alte surprize au avut loc în cel de-al treilea episod de bootcamp.

Ce s-a întâmplat ediția 11 a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2 de pe 9 decembrie 2022, de la Antena 1

În cadrul episodului 11, de pe 29 decembrie 2022, a emisiunii Stand-Up Revolution, Maria Popovici le-a pus pe Amna și Elena Voineag să se dueleze, iar Dan Badea a decis ca Andreea Curea și Ioana State pot face un battle interesant, având în vedere că au stiluri diferite de a face stand-up.

Invitatul surpriză al serii a fost Alex Banciu, care a acceptat să deschidă seara zâmbetelor în ediția în care concurenții din echipa lui Costel s-au duelat. Personajul a dat lovitura cu numărul său bogat în autoironie și glume îndrăznețe. Râsetele și voia bună s-au putut auzi pe tot parcursul momentului, iar aplauzele de final au dovedit faptul că Alex Banciu merită un loc special printre comedianții din România.

În cadrul episodului 11 Stand-Up Revolution au mai performat și: Darius Grigorie VS Dan Birtaș, Geo Adrian VS Jamie Lerner, Sorin Șetreanu VS Paul Szabo, Dima Watermelon VS George Dumitru, Karl Pinzon Bustillo VS Andreea Curea.

Andreea Curea VS Ioana State, din echipa lui Dan Badea. Cum s-au descurcat cele două în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Andreea Curea este, cu siguranță, genul de personaj care întruchipează liniștea de dinainte de furtună. Calmul său parcă de nezdruncinat prevestește o replică care va lăsa cu gura căscată. Deși a recunoscut că este puțin indimidată de „adversara” sa, Andreea Curea a pășit cu zâmbetul pe buze pe scena Stand-Up Revolution:

„Salut, eu sunt Andreea și eu stau în Cluj de câțiva ani, dar sunt din Petroșani de loc, nu știu dacă știți ceva de Petroșani. Avem munți faini, atât. Adică, e un oraș foarte mic și e un oraș minier. E atât de minier, încât eu pot să-i spun oricărui bucureștean că taică-meu poate să-l bată pe taică-su. Probabil că asta s-a întâmplat deja. Îmi cer scuze pentru asta, de la noi a pornit.”, a fost replica cu care și-a început numărul Andreea Curea.

Materialul concurentei a continuat cu un moment de „roast” la adresa familiei ei, mai exact, la adresa tatălui, care se crede mereu cel mai bun și priceput la toate:

„Am fost în Petroșani, recent, am fost la ai mei, unde a trebuit să ne schimbăm furnizorul de internet, pentru că, aparent, de când m-am mutat la Cluj, taică-meu a crezut că dacă nu-l folosești, nu mai trebuie să-l plătești. Nu a câștigat cu asta în instanță, așa că a trebuit să ne schimbăm furnizorul de internet și au trimis ei doi bărbați, care să ne instaleze pe acolo ce era de instalat și așa mă enervează când avem căte un bărbat în casă care tre` să repare sau să lucreze câte ceva, pentru că atunci taică-meu se transformă într-un atotcunoscător.”

„Într-un final, taică-meu recunoaște că nu știe ce face, își calcă pe mândrie și cheamă un alt bărbat care să facă treaba în locul lui. Asta se întâmplă foarte rar, de aia la noi în casă nu funcționează nimic. Nici măcar căsnicia alor mei.”, a fost o parte din numărul Andreei Curea, care i-a amuzat copios pe jurații Stand-Up Revolution.

Ioana State, o prezență carismatică pe scena Stand-Up Revolution și cu un stil diferit de cel al colegei de battle, a început cu un număr de „roast” la adresa faptului că este încă nemăritată:

„Bună seara, eu sunt Ioana și se pare că am rămas nemăritată, că așa se exprimă lumea acum despre tine când ai trecut de 30 de ani. Eu am 31 de ani. Eu n-am o problemă cu chestia asta. E problema altora: mamă, mătuși. <<A rămas Ioana nemăritată, ntz, ntz, ntz. Păcat de ea, mă, păcat de ea.>> Am o vecină care mă întreabă ori de câte ori mă vede: <<Unde e prințul?>> L-a băgat waze-ul aiurea, de unde să știu?”

„Pe mine mă deranjează cel mai tare expresia asta că <<a rămas>>, că sună urât de tot, pe cuvântul meu. Zici că astea măritate au trecut ceva teste, îs calificate, mă și noi, astealalte, suntem restu`. Eu și restu` de la pâine, găsiți diferențele. Eu, restul de la pâine, nici nu-l iau de multe ori, îl las acolo, că n-am ce să fac cu el, nici vânzătoarea nu-l ia imediat după ce am plecat. Vrea să-l dea ăluia care vine după mine, nici ăla nu vrea să-l ia. Înțelegeți cum mă simt?”

Teo a spus că ar merge cu Ioana State.

Dan Badea a decis să meargă mai departe cu Ioana State.

Cu toate acestea, jurații de la Stand-Up Revolution au fost de părere că ambele au fost foarte bune și meritau să meargă amândouă mai departe.

Amna VS Elena Voineag, din echipa Mariei. Cum s-au descurcat cele două în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Deși resemnată, Amna a intrat în pași de dans pe scena Stand-Up Revolution. Numărul ei a fost mai bun decât s-ar fi așteptat mulți, iar glumele despre traficul și aglomerația din București a cucerit publicul și jurații:

„Până aici, m-am descurcat.”, a fost replica cu care a început Amna, făcând referire la pașii de dans care au adus-o în fața juraților. „Bună seara, văd că aplaudați.”, a fost îndemnul discret al Amnei. „Eu sunt Amna și sunt mică și nervoasă. Mică, pentru că părinții mei și-au dorit foarte mult o tipă minionă și-și țineau dulciurile preferate pe rafturile de sus (...) Și nervoasă, pentru că Bucureștiul e așa de aglomerat, că dacă mai intră două mașini în oraș, se oprește tot.”

„În București, mașinele nu se mișcă, nu mai sunt mijloace de transport, sunt mijloace de stat. Niște băncuțe, cu radio, pe care te odihnești și te uiți ce mai fac pietonii. Zilele trecute, am avut o urgență, o prietenă își uitase o geantă la mine și și-a dat seama când a ajuns acasă. Ce credeți că am făcut? Era atât de aglomerat, încât am dat geanta din mașină în mașină până a ajuns la ea.”, au fost o parte dintre replicile Amnei.

Ultima replică i-a cucerit, de-a dreptul, pe jurați, motiv pentru care Teo i-a spus concurentei că îi va fura gluma: „Amna, să știi că pe asta o furăm!”/„Prea bună asta. Aplauze!”.

Elena Voineag a intrat încrezătoare pe scena Stand-Up Revolution și consideră că cele două avantaje ale sale sunt: actoria și faptul că își scrie singură materialele:

„Bună seara! Mă bucur foarte mult să fiu aici, mai ales, că astăzi vreau să vă vorbesc despre subiectul meu preferat, adică despre mine”, a început Elena. „Eu doar am venit ca să mă laud. Nu știu cum v-a mers vouă, dar eu, recent, mi-am schimbat mașina. Da! Nu mai circul pe benzină, circul pe bilet de autobuz.”

„În caz că nu v-ați prins, eu, recent, am devenit săracă. Mai există săraci în sală? Puteți să aplaudați! Bine, eu am zis să aplaudați, nu să vă bucurați. Măi nene, vreau să vă zic că nu există probleme, există soluții. Vă ajută, aici, Lenuța. Lenuța e pentru voi. O prietenă m-a dus la un restaurant fusion de care nu știam, se cheamă <<Împinge tava!>>. Știți de el, nu? AAA, voi sunteți săraci de mai multă vreme, gen.”

„Și tot prietena asta a mea a venit cu o idee, zice: <<Leano, cred că a venit momentul să-ți iei un job de zi.>> Zic: <<Ha, ce concept!>> Zic: <<Adică să lucrez o zi sau ?!>> Cică <<Nu, nu, să lucrezi ca noi toți ceilalți, de luni până vineri, de la 9 la 5.>> Zic: <<Băi, cu siguranță, o să fac asta NICIODATĂ>>, pentru că o să vă povestesc imediat ce s-a întâmplat ultima oară când am avut eu un job de zi.”

„Mă, cum să vă explic, băi era tristă tristețea mea când mă duceam acolo. Mă îmbrăcam în haine de înmormântare că poate, poate, se milostivea Dumnezeu bunuțul și mă lua la el în timpul programului. Băi, era ceva rău, ceva urât, nici nu vreau să vă zic unde lucram: Antena 1, muncă de redacție. Iar, acum, sigur va exista cineva în echipa de producție. Probabil, (...), sigur se va găsi un om care o să zică: <<Nu e adevărat șefu`, astea-s glume, păi da eu vin aici și gratis, de plăcere>>, exact cum am făcut și eu în seara asta.”, a fost numărul Elenei Voineag, la care jurații și publicul s-au amuzat copios.

Costel a spus că ar merge mai departe cu Elena.

Vio a zis că ar merge mai departe tot cu Elena.

În schimb, Teo a spus că ar fi mers mai departe cu Amna, doar ca să o încurce pe Maria și să aducă o opinie discordantă.

Maria a decis să meargă mai departe cu Elena Voineag.

Sorin Șetreanu VS Paul Szabo, din echipa lui Teo. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Sorin Șetreanu este primul duelist care a pășit pe scena Stand-Up Revolution și ne-a readus aminte de toate expresiile pe care ni le spuneau părinții în copilărie, însă, „îmbrăcate” sub forma unui moment de „roast” amuzant:

„Aș vrea să încep cu o întrebare: <<dacă ați mâncat bătaie când erați mici?>> Și eu am mâncat bătaie, am apreciat la ai mei modul foarte organizat în care mă băteau, cam ca într-un joc pe calculator. Și sunt multe expresii pe care sigur le știți. Vi s-a spus vreodată: <<v-am creat toate condițiile?>> Care condiții? Că am avut caiete, înseamnă condiții?”

„Altă expresie foarte frumoasă e <<bătaia este ruptă din rai,>> (...) vorbă care se leagă foarte frumos cu <<unde dă mama, crește>> și cumva vorba care m-a făcut să cunosc anxietatea pe această lume e <<lasă că vorbim acasă.>> Mă, care casă? Că nu mai vreau să plec de aici niciodată.”, a fost o parte din momentul lui Sorin Șetreanu, „recitat” pe scena Stand-Up Revolution.

Paul Szabo este concurentul priceput la scris, care a venit pe scena Stand-Up Revolution, ca să îi ia la „roast” pe cei care profesează în domeniul IT:

„Vreau să vă povestesc un pic despre IT-iști. Mi se pare că noi IT-iștii ne plângem cam mult. Eu sunt IT-ist și am voie să vorbesc. Mi se pare că ne plângem cam mult de job-urile noastre grele. Că noi lucrăm în birouri de milioane de euro, suntem cel mai bine plătiți din țară, avem masă de tenis, de biliard și cumva proiectul pe care lucrăm e prea greu sau temperatura nu-i ideală în birou, cumva doar la 23 de grade pot să lucrez, sunt mai special un pic.”

„Un coleg se plângea că nu urcă curierul până la etajul trei și că trebuie să coboare el după mâncare. Cu liftul cobora. După care mai am momente de luciditate când mi-aduc aminte că tata a lucrat în mină. Era sub pământ, cu toți bețivii și era foarte mult praf și dinamită acolo. Majoritatea colegilor de serviciu a lu` tata au murit la 45 de ani și noi stăm bine pe un scaun ergonomic.”, au fost unele dintre replicile lui Paul Szabo pe scena Stand-Up Revolution.

Momentul a fost atât de tensionat și plin de emoție, încât Ilonei Brezoianu i-au dat lacrimile. Prezentatoarea se bucurase foarte mult să îl revadă pe Paul Szabo. În schimb, Teo a decis să meargă mai departe cu Sorin Șetreanu.

Dima Watermelon VS George Dumitru, din echipa lui Vio. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Dima Watermelon a intrat pe scena Stand-Up Revolution pe ritmurile compozitorului Antonio Vivaldi. Deși vine din Ucraina și a recitat materialul în limba enleză, concurentul a salutat publicul și jurații în limba română:

„Vin din Ucraina. Dacă vă aminiți... e țara pe care o vedeți la știri. Uneori oamenii mă întreabă: <<De unde mai exact din Ucraina?>> Mereu răspund că vin din Kiev, capitala. Dar aici mint, ca să fac conversația mai ușoară. Pentru că, hai să fim sinceri, nu ne plac persoanele care ne dau prea multe informații”

„Dar îmi place să fiu aici, în România, Bucureștiul. Ieri am avut o zi liberă și am vizitat Centrul Vechi. Femei frumoase și bărbați triști și furioși. Clădiri distruse... M-am simțit practic ca acasă. Dar nu am știut că Rusia a bombardat și România! Hai să spunem lumii, să câștigăm (războiul) împreună!”

„Recent, am încetat să mă mai uit la filme pentru adulți. Nu știu dacă ați remarcat, dar în aceste filme, sunt mai puțini bărbați care joacă bine decât femei. Așa că același bărbat ajunge să joace în mai multe filme și ajungi să te uiți la același bărbat care <<distruge>> niște femei, an după an, așa ajungi să dezvolți o relație cu el. Pornești și... Stai! Eu îl cunosc pe băiatul ăsta. (...) Și așa am ajuns să realizez că e prea mult. E prea mult și m-am lăsat. Totuși vreau să mă masturbez din când în când, pentru că este greu să fii ucrainean în momentele astea.”, a fost o parte din numărul concurentului, care a reușit să le aducă zâmbetul pe buze juraților de la Stand-Up Revolution.

George Dumitru este atuul din echipa lui Vio, care a intrat pe scena Stand-Up Revolution cu speranța că îi va amuza copios pe jurați cu numărul său „drăguț” despre iubita sa:

„Eu o să vorbesc despre faptul că am iubită, suntem de cinci ani împreună. Terminați! (sunteți). Suntem de cinci ani împreună, dar nu ne-am căsătorit, în schimb, ne-am făcut niște jurăminte drăguțe, în sensul că ne-am jurat să nu mai facem sex niciodată unul cu celălalt. Nu ne-am spus jurămintele astea, dar cumva asta e senzația pe care o am și încercam să-mi dau seama, de ce nu mai facem sex, de ce, ce s-a înâmplat?”

„Cred că momentul zero a fost atunci când am început să tragem pârțuri unul în prezența celuilalt. Da, m-am îmbrăcat la costum pentru glumele astea. (...) A tras un pârț atât de groaznic, încât ni s-a schimbat gradul de rudenie. Ea nu mai e iubita mea, e soră-mea.”, a fost o parte din momentul concurentului pe scena Stand-Up Revolution.

Dan Badea a spus că ar merge mai departe cu George Dumitru.

Costel a vrut să agite apele și a spus că ar merge mai departe cu Dima Watermelon.

Maria a spus că ar merge mai departe cu Dima.

În schimb, Vio a ales să meargă mai departe cu George Dumitru.

Geo Adrian VS Jamie Lerner, din echipa lui Costel. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Geo Adrian este o „uzină de glume” și a intrat pe scena Stand-Up Revolution cu dorința de transmite o idee interesantă pe care nu a vrut să o țină doar pentru el. Concurentul a reușit să îi amuze pe cei prezenți cu glumele sale despre „oamenii proști”:

„Întodeauna au existat oameni proști. Ce mi se pare mie interesant este că, odată cu evoluția societății, odată cu avansul tehnologic, acești oameni proști au evoluat la rândul lor, (...) în sensul că s-au ramificat. (...) Au apărut categorii noi de oameni proști. De exemplu, în acest moment, printre noi, există o categorie nouă de oameni proști care cred despre ei că sunt deștepți doar pentru că ascultă podcast-uri.”

„Genul acela de oameni care după ce ascultă un episod de podcast, vin la tine să îți explice lucruri. Vin la tine cu o aroganță de parca ar fi citit un milion de cărți, nu de parcă ar fi ascultat 40 de minute pe Youtube în timp ce-și taie unghiile.”, a fost o parte din numărul de „roast” al concurentului Geo Adrian pe scena Stand-Up Revolution.

Jamie Lerner a venit pe scena Stand-Up Revolution cu chitara la ea, ca să îi „încânte” pe jurați cu numărul său pe ritmuri muzicale:

„(...) Se întâmplă multe lucruri greșite pe lume, așa că am compus un cântec despre asta. Și este despre tot ce este greșit, deci este foarte lung. Sunt destule lucruri greșite în lume. Cum ar fi un potențial Al Treilea Război Mondial. Sau faptul că Elon Musk cumpără Twitter în loc să îi ajute pe cei săraci. (...)”

„Singurul lucru care contează este... Vaginul meu este în regulă? Știu că nu toate vaginurile sunt la fel, dar eu am avut o scurgere mai abundentă decât ieri. Oare asta înseamnă că am avut un orgasm sau înseamnă doar că am... gonoree? Știu că nu sunt toate în regulă cu mine, dar sunt și mai multe greșite în umanitate.”, a fost cântecelul compus de concurenta Jamie Lerner și reprodus pe scena Stand-Up Revolution.

Maria a spus că ar face o excepție și ar merge mai departe cu amândoi.

Această situație l-a inspirat pe Costel să facă o „nebunie”. Juratul s-a îndreptat către scenă, alături de concurenți, dând impresia că vrea să schimbe regulile „jocului”. Însă, în realitate, Costel a vrut doar să creeze mai mult suspans și l-a ales, în final, pe Geo Adrian.

Darius Grigorie VS Dan Birtaș, din echipa lui Vio. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Darius Grigorie a intrat pe scena Stand-Up Revolution și a „recitat” un număr de ironie la adresa facultății pe care a terminat-o, dar și a relației pe care a avut-o cu bunica lui, glumind că are „granny issues”:

„Am 27 de ani și am terminat Limbi străine, adică șomer. Lăsați dicționarele jos, asta înseamnă. Mi-a zis mama să menționez la televizor că am terminat o facultate, să nu credeți că e doar un terminat care zice glume aici. Nu, e un fiu de terminat care zice glume aici.”

„La Limbi străine sunt 90% fete, sunt extrem de multe fete la Limbi străine, dacă ieși de acolo virgin, îți mai dau o diplomă pentru cât de prost ești. Eu, de exemplu, am două diplome. Îmi plac și băieții, de asta. Engleză-italiană am terminat, că văd că vă întrebați. Eu știam italiană de dinainte, că am stat trei ani în Italia. În 2008 era super nașpa să fii român în Italia, eram peste tot în mass-media. Românii făceau o grămadă de crime, de furturi, de violuri. M-am adaptat extrem de greu, că eu nu știam nici să fur, nici să violez. Am încercat o dată asta cu violul, dar a fugit rapid pisica.”

„M-am mutat la mătușă-mea în Craiova, care are un copil, văru-meu, despre care zice că e feblețea familiei. Îi zice <<pictorul nostru>>, dar noi știm cu toții că e zugrav, dă-l în colo. Plus că e și din Craiova. Dacă ieși cu șevaletul pe stradă să pictezi, te înjunghie cineva, că crede că e arbaletă. A trebuit să mă mut de acolo din Craiova, că n-aveam nici asigurare medicală și m-am mutat cu bunica mea.”, a fost o parte din momentul lui Darius Grigorie.

Dan Birtaș a venit pe scena Stand-Up Revolution, iar momentul lui a fost atât de bun, încât Maria s-a ridicat în picioare ca să-l aplaude. Glumele despre fetish-urile pe care le are pentru prietenele soției sale i-au amuzat copios pe jurați:

„Mă consider un om norocos. Am agățat o tipă în oraș. Am trecut-o în telefon ca <<blondă terasă 1,>> știind că urmează vremuri bune pentru mine, dar, cum se întâmplă de multe ori în viață, ne-am căsătorit, pentru că ea își dorea foarte mult.”

„Eu am identificat exact momentul când am știut că, dacă ar fi să mă căsătoresc, ea e aleasa. Eram acasă, la calculator și mă masturbam în timp ce îmi imaginam că sunt cu prietena asta a ei, are o prietenă superbă și îmi imaginam că sunt undeva cu ea pe o pajiște pustie și facem sfântul sex.”

„Dar, deodată, iubita mea a intrat peste mine și vreau să fie foarte clar, îmi iubesc soția enorm, e viața mea, nu o merit. Știu că ea se uită în seara asta la televizor și aș vrea să îi spun direct: <<da, iubit-o, cred că ți-ai dat seama, de Raluca e vorba.>> Știu că și Raluca se uită. Ele se uită împreună la Stand-Up Revolution și vreau să îi spun <<Raluca, mă gândesc la tine în fiecare noapte, sper ca prietenia dintre voi două să dureze pentru totdeauna, ca să apuc să te văd, pentru mine poți oricând să fii blondă terasă 2.>>

„Dar, să revenim. Iubita mea a intrat peste mine și a văzut tot ce se întâmpla. Poza ta, Raluca, pe monitor și m-a văzut cu pantalonii în vine, ceea ce pot numi cel mai vulnerabil moment din viața mea. (...) Ea s-a uitat la mine și mi-a zis: <<Dan, sunt foarte obosită în seara asta, te rog să scoți tu câinele la plimbare>> și în momentul ăla am știut că ea e aleasa și că asta înseamnă căsnicie.”, au fost o parte din replicile concurentului Dan Birtaș.

Teo a spus că ar merge mai departe cu Darius Grigorie.

Costel a spus că ar merge mai departe cu Dan Birtaș.

Vio a ales să meargă mai departe cu Dan Birtaș.

Karl Pinzon Bustillo VS Andreea Curea, din echipa lui Costel. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 11, de pe 9 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Acesta a fost un alt moment special al serii, deoarece juratul Costel a decis să îi ofere oportunitatea concurentei Andreea Curea să revină pe scena Stand-Up Revolution, aducând-o în echipa lui pentru un nou duel.

Karl Pinzon Bustillo a mărturisit că este entuziasmat și în același timp, speriat de această provocare, deoarece adversara lui este un concurent pe măsură. Fără pic de modestie, Karl a recunoscut că amândoi sunt pricepuți în tainele stand-up-ului, motiv pentru care a dat tot ce a avut mai bun ca să îi amuze copios pe jurații de la Stand-Up Revolution:

„Să vă spun câte ceva despre mine, am devenit părinte de curând. Când ni s-a născut copilul, eu aveam 41 de ani, iar partenera mea 39 de ani. Așa că suntem niște părinți destul de bătrâni. Cred că ăsta e și motivul pentru care jocul preferat al copilului nostru este <<Întinde-te pe jos!>> (...) Sunt destul de tentat să-mi termin numărul în punctul ăsta!”, au fost o parte din replicile lui Karl Pinzon Bustillo pe scena Stand-Up Revolution.

Andreea a recunoscut că este fericită și recunoscătoare pentru oportunitatea oferită. Deși nu avea un număr pregătit pentru acest duel, concurenta a reușit să pună cap la cap un material care a dus-o direct în semifinală:

„Eu sunt într-o relație momentan, de câteva luni. Dar încă n-am reușit să trec peste etapa mea de Tinder, pentru că a fost traumatizant. M-a marcat. Tinder-ul este cea mai oribilă și tristă aplicație, imediat după Biziday.”

„Biziday îmi trimite 253 de notificări, notificări de genul <<Da, e încă război afară>> și imediat e Tinder, care mă face să vreau să mă sinucid. Dar e un pic mai okay. Și foarte mulți prieteni mi-au spus: <<Andreea, încearcă Bumble!>> Bumble e pentru aplicațiile astea de dating, ce sunt citostaticele pentru cancer. Adică îți dă un pic de speranță, dar tot nu. Pe prietenul meu l-am cunoscut pe Bumble și...”, așa a sunat o parte din numărul cu care Andreea Curea s-a revanșat pe scena Stand-Up Revolution.

Dan Badea a spus că regretă și ar merge mai departe cu Andreea Curea.

Teo a spus că ar merge mai departe cu Karl Pinzon Bustillo.

Așadar, Costel a decis să meargă mai departe cu Andreea Curea.

