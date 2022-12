Stand-Up Revolution sezonul 2, 2 decembrie 2022. Cine sunt semifinaliștii celui de-al doilea episod de bootcamp

În ediția cu numărul 10 de pe 2 decembrie 2022 a emisiunii Stand-Up Revolution, se vor purta șase battle-uri și tot atâția concurenți vor reuși să ajungă în semifinala emisiunii. Misiunea juraților a fost la fel de grea ca până acum, pentru că fiecare a trebuit să numească un singur concurent din echipa sa, care să meargă în semifinala emisiunii Stand-Up Revolution.

Iată cine își va adjudeca un loc în următoarea etapă Stand-Up Revolution și ce alte surprize au avut loc în cel de-al doilea episod de bootcamp.

Ce s-a întâmplat ediția 10 a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2 de pe 2 decembrie 2022, de la Antena 1

În cadrul episodului 10, de pe 2 decembrie 2022, a emisiunii Stand-Up Revolution vor performa: Andrei Negoiță VS Vlad Olteanu și Bogdan Cismaș VS Alexandru Arnăutu Vraciu – toți patru fiind din echipa lui Teo; Petrică Iștoc VS Teodor Abagiu, din echipa lui Vio. Costel a decis ca Radu Giurcă să se dueleze cu Tudor Costina, în timp ce Maria Popovici i-a pus la battle pe Cristi Pulhac și Augustin Zainea. Iar Dan Badea a hotărât ca David Adams „să se lupte“ cu Mario Nistor.

Invitatul surpriză al serii a fost nimeni altul decât Alexandru Minculescu (Mincu), care a acceptat să deschidă seara zâmbetelor în ediția în care concurenții din echipa Mariei s-au duelat. Atât jurata Stand-Up Revolution, cât și colegii ei au rămas uimiți de apariția „arătoasă” de pe scena Stand-Up Revolution, iar venirea sa a fost primită cu multă bucurie.

David Adams VS Mario Nistor, din echipa lui Dan Badea. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 10, de pe 2 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

David Adams este concurentul din echipa lui Dan Badea care a deschis seara duelurilor cu un număr „recitat” pe tonuri de pian. Cântecul se numește „Dar Iisus era mișto” și vorbește despre „dobitocii faimoși din istorie”:

„Adolf Hitler era un dobitoc! Margaret Thatcher e o doamnă dobitoacă. R. Kelly e nevinovat. Dar Iisus era mișto! Dar Vladimir Putin este un dobitoc înfricoșător!”, acestea sunt o parte din numele de pe lista concurentului David Adams.

Mario Nistor a intrat pe scena Stand-Up Revolution și a avut un număr de roast la adresa aspectului său de tocilar, dar și a faptului că arată mai tânăr comparativ cu vârsta lui reală:

„Da, știu ce gândiți, arăt cum miroase naftalina. Prosopul este un obiect foarte interesant, pentru că tu când te ștergi cu un prosop, tu, practic, îl pui pe el să te usuce în locul tău. La copiii cămătari , zâna măseluță le ia banii de sub pernă și le lasă dinții. Există o linie foarte fină între a fi sau a nu fi însărcinată.”

„De felul meu sunt un om foarte optimist, îmi place să văd partea bună în oameni. De aia când văd un om șchiop, mă gândesc că el este, de fapt, foarte talentat la șotron. În continuare, sunt bun la suflet, mie-mi place să ajut. Am văzut ieri un copil care a căzut din copac și și-a rupt piciorul. M-am dus la el, l-am luat, l-am pus înapoi în copac.”

„Eu inspir a <<doamna ați uitat să ne dați tema>>. Când merg pe stradă, ocolesc școlile generale, că mi-e că mă bagă gardianul în clasă. Ce vreau să zic e că da, știu că arăt ca băiatul de la țară care-și instalează windows-ulul, doar că la mine la țară, eram la un alt nivel. Acolo, oamenii credeau că eu am făcut windows-ul. Cea mai mare frustrare a mea este că arăt mai tânăr decât sunt. Am 24 de ani, dar arăt de 15 ani. (...) Când eram la mama, încă eram la tata de fapt.”, a fost o parte din numărul lui Mario Nistor.

Costel a spus că ar merge mai departe cu Mario.

Teo ar fi mers mai departe cu David.

Dan Badea a decis să meargă mai departe cu Mario Nistor.

Cristi Pulhac VS Augustin Zainea, din echipa Mariei. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 10, de pe 2 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Cristi Pulhac a pășit pe scena Stand-Up Revolution plin de emoții. Deși, inițial, cu textul așezat invers, concurentul din echipa Mariei a căpătat forța necesară și a început momentul cu ce cunoaște el ce e mai bine: fotbalul.

„Vouă vă arde de caterincă, eu mi-am pus și textul invers. Știți de ce sunt supărat? Voi ați văzut cu cine am căzut noi la EURO 2024? Păi, bătaie de joc, mai rău de atât nu se putea. O să fie foarte greu să ne găsim scuze după ce ne luăm bătaie tată. De exemplu, Kosovo. Kosovo are o populație de zici că-i weekend-ul de 1 mai când e plecată toată lumea din țară. Ce o să zicem noi când o să ne bată ăștia cu 3-0:”

„E foarte grea viața de fotbalist. Ești obligat să joci odată la trei zile. E inuman. Sunt trei ore de muncă pe săptămână, dacă nu mai stai puțin după program. Hai să v-o zic și pe asta.”

„Bă, mie mi s-ar fi părut normal, să primească fiecare echipă mingea ei și să-și vadă fiecare de treaba ei. Și cine dă mai multe goluri la final, cu mingea lui, câștigă.”, a fost o parte din momentul „plin de caterincă” a lui Cristi Pulhac.

Augustin Zainea a venit pe scena Stand-Up Revolution cu un număr în care a vorbit despre experiența lui sexuală cu un fost iubit „impotent”:

„Am venit să vă vorbesc despre fostul meu iubit, care m-a părăsit și ce nu v-am povestit data trecută, era faptul că el era impotent. Ideea este că nu știu dacă știți cum este viața sexuală cu un impotent. Este ca un carusel, ăla mic de la mall, în care se dau copiii. Face de două ori așa pe spate și mai bagi o fisă. În cazul lui, mai bagi o pastilă.”

„Sau dacă ați văzut acele filmulețe cu indieni de pe internet care suflă la flaut și se trezesc șerpii. Numai că, în cazul meu, eu trebuia să cânt la o trompetă și după trei minute, erau aplauze de la spectatori că orchestra simfonică vă mulțumește pentru atenție. Avea foarte multe fantezii. Îi plăcea foarte mult să fie bătut și dacă te-a bătut Dumnezeu atât, cu ce să te mai bat și eu.”

„Noi oamenii LGBT ne cerem drepturile în fața voastră de multe ori și vrem să fim acceptați de voi. Dar, noi nu ne suportăm între noi de nicio culoare. Noi ne suportăm o singură zi pe an, la Pride, unde toată lumea iese și-și strigă drepturile. Ideea este că, întotdeauna, încerc să le spun oamenilor de pe social media să zâmbească și să fie ei și să fie deschiși.”, a fost o parte din numărul concurentului Augustin Zainea.

Teo a spus că ar merge mai departe cu Augustin Zainea.

Costel a zis că ar merge mai departe cu Cristi Pulhac.

Maria a decis să meargă mai departe cu Augustin Zainea.

Andrei Negoiță VS Vlad Olteanu, din echipa lui Teo. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 10, de pe 2 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Andrei Negoiță și-a început momentul de la Stand-Up Revolution în pași de dans:

„Salut, eu sunt Andrei Negoiță și stau în casă cu o nesimțită. Nu cu o femeie, cu o pisică. Pisica mea e atât de nesimțită, că de fiecare dată când mănânc se linge în fund și se uită adânc în ochii mei. Mă, numa` calități are, numa` calități. Doarme toată ziua și sforăie ca o alcoolică, își dă ochii peste cap și bagă fața aia de <<o, sclavulee>>. Nimic nu-i convine, în fiecare zi îmi reactualizează feng shui-ul apartamentului, că am ajuns să-mi fie frică să mai plec de acasă, că nu știu ce o să mai schimbe.”

„Ce se întâmplă cu pisica mea e următorul lucru: <<am rămas singură, okay, cu ce să încep, scrumieră la marginea mesei? A, ia uite, mă, a căzut!>> Eu acasă nu am aer condiționat. Singurul lucru prin care condiționez aerul acasă, e prin deschisul de geamuri. Mă uitam la un film și m-am dus până la bucătărie să iau o pungă de chips-uri, când m-am întors, primul lucru pe care l-am găsit a fost plasa de țânțari deschisă, nesimțita era dispărută, zici că avea să-mi dea bani. Am închis plasa și am sperat că nu mi-a băgat țânțari în casă, cum speră tata că soră-mea încă e virgină.”, a fost o parte din materialul lui Andrei Negoiță, în care a vorbit despre experiența cu pisica lui.

Vlad Olteanu și-a început momentul cu un gest pe care mereu și-a dorit să-l facă. Acesta a vorbit despre șeful lui și discrepanța materială care există între el și superiorul său:

„Mereu mi-am dorit să fac gestul ăsta, cum face domnul Bănică, de la el am învățat. Practic, el a inventat gestul ăsta. Mă bucur să fiu aici, în mod normal, la ora asta eram la muncă, trebuia să termin un tabel, de Revelion. Într-o zi, a venit șeful meu la mine palid, tremura, transpira, îi curgea sânge din nas, mi-a zis <<Vlad, mi-a trecut ceva prin minte. M-am gândit la ceva>> și i-am zis <<Șefule, nu fi imprudent, nu te juca cu de astea, cu gânditul, matale nici nu ai experiență>>.”

„Mi-a zis <<Vlad, dacă există cumva multiverse și există mai multe planete și pe una dintre planete, tabelele se duc la muncă să facă oameni. Crezi că tabelul care mă face pe mine, e fericit?>> Nu știu dacă tabelul care te face pe tine e fericit, dar ce știu sigur e că tabelul care mă face pe mine, are rate și la casă și la mașină.”

„Îmi place de el că e un om foarte empatic. Vorbeam cu el că ce nasol e că a venit frigul și când ieși de la metrou, se face efectul ăla nasol de curent și-ți intră frigul în oase și mi-a zis <<da da>>, că înțelege, că nici pentru el nu e ușor, că azi dimineață erau 12 grade și a trebuit să apese și încălzirea în volan și butonul ăla e mic, e pus aiurea, la jumate, printre alte butoane și de multe ori, din greșeală, apasă masaj în scaun. Pe asta am forțat-o puțin, că butonul ăla putea să fie mic printre alte butoane, dar eu am preferat să fie mic printre alte butoane, pus aiurea la jumate, ca să am șanse mai mari să mă difuzeze. Puțină reclamă nu strică niciodată.”, au fost o parte dintre replicile lui Vlad Olteanu.

Deși colegii de jurizare păreau extrem de indeciși pe cine să aleagă, Teo a decis să meargă mai departe cu Andrei Negoiță.

Teodor Abagiu VS Petrică Iștoc, din echipa lui Vio. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 10, de pe 2 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Petrică Iștoc este un tânăr cu experiență, care se declară extrem de competitiv. Așadar, concurentul și-a început numărul din această seară cu o replică pe măsură:

„Mamă cum am intrat, zici că deja am câștigat. Bună seara!”, a spus Petrică Iștoc.

Concurentul din echipa lui Vio și-a continuat momentul cu un număr de roast la adresa condiției modeste pe care o avea înainte de a pleca la facultate în Iași:

„Pe mine mă știe lumea de unde am plecat. O să fie câțiva la mine la țară care o să se uite la televizor și o să zică: <<bă da ăsta nu e Iștoc? Băiatul lui Iștoc, fratele lui Iștoc>>. Am plecat de la țară și am ajuns odată cu facultatea la Iași și a trebuit să mă apuc să fiu serios, mă. A trebuit să încep să mănânc sănătos. Și eu, înainte, mâncam numai margarină, parizer, beam cola.”

„Unii oameni au încercat, la un moment dat, să demonstreze că margarina nu e sănătoasă, pe mine nici nu m-au convins din prima. Au dat margarină la niște șobolani, ăia n-au mâncat-o. Concluzie: <<nu e sănătoasă>>. Și zic: <<bă cine dracu mănâncă margarină fără pâine?>> Aruncă niște firimituri la șobolanii ăia să iasă experimentul și apoi, șobolanii să decidă pentru mine ca om ce e sănătos? Am mâncat atâta parizer în sărăcia mea, vă spun. Eu știu exact ce gust are parizerul, a roz.”, a spus concurentul Petrică Iștoc.

Adversarul Teodor Abagiu a recunoscut că are puține emoții, dar a transmis că „rozul” este culoarea pe care o poartă atunci când consideră că trebuie să aibă încredere în el. Așadar, concurentul din echipa lui Vio a părut extrem de relaxat și sigur pe el atunci când a intrat pe scenă să își „recite” numărul. Momentul său, în care a pus în temă un episod de deficit de atenție, i-a cucerit pe jurați:

„Vă salut bărbați și femei deja de la care nu mai am pretenții. Spun treaba asta, pentru că mi-am dat seama cum arăt în utlimul timp. M-am uitat puțin în oglindă și mi-am dat seama că arăt ca un copil de 16 ani prăjit pe legale. Arăt ca și cum uit chestii.”

„Îmi place foarte tare cafeaua. Problema e că am impresia că o să uit gazele deschise. Dar eu mi-am format un sistem: nu uit gazele deschise, dacă închid ușa și ajung la metrou și nu mai știu dacă am inchis ușa. Așa că am mai adăugat încă o chestie: nu uit gazele deschise, dacă am închis ușa, dacă fac o genuflexiune. Și am mai adăugat încă o chestie: nu uit gazele deschise dacă am închis ușa, dacă fac o genuflexiune, dacă dau o tură de IOR, mă duc acasă, îmi fac un duș, beau o cafeluță. Am ajuns să fumez iarbă, asta am vrut să spun.”, a spus Teodor Abagiu.

Maria Popovici a spus că îl vede mai departe pe Petrică Iștoc.

În schimb, Vio a ales să meargă mai departe cu Teodor Abagiu.

Radu Giurcă VS Tudor Costina, din echipa lui Costel. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 10, de pe 2 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Radu Giurcă este concurentul surpriză adus de Costel, pe care nimeni nu se aștepta să îl revadă. Fără pic de emoții și în stilul caracteristic, Radu Giurcă a fost cel care a dat startul duelului:

„Mă bucur să vă revăd. Vreau să spun și eu câteva chestii despre relație, mai ales, că eu am așa senzația că sunt blestemat să am o relație. Ce, v-ați luat repede? Ați crezut că, cu fața asta, n-am o relație. Eu mă identific ca fiind foarte frumos.”

„Ar putea fi considerată o realizare personală atunci când relația depășește cinci ani. Aici s-a muncit, s-a ascultat, s-a dormit pe canapea. În cinci ani, s-a trecut prin 300 de zile roșii. De aia, mai bine ne-am concentra să fim fericiți, să ne bucurăm de libertate, că relația e frumoasă doar la început, până ea decide dacă vrea sau nu o relație.”

„Și nu e neapărat greșit, pentru că eu oricum consider că femeia e mai tare în gândire decât bărbatul. El e hotărât din prima zi, din primele câteva ore. La ea, e mai greu, că tre` să se uite să vadă ce schimbări sunt de făcut, dacă se pot face. Și cel mai important aspect, maicăta.”, a fost o parte din momentul lui Radu Giurcă.

Tudor Costina a pășit pe scena Stand-Up Revolution și a spus direct tot ce îl enervează:

„Eu am problema asta că mă enervez foarte repede. Făcutul de cadouri mă enervează. De ce nu putem să fim adulți și să facem schimb de 50 de lei între noi. Am primit recent și eu cadou un parfum. În general, eu nu pot parfum, mi se pare arogant să porți parfum. O venit un prieten de-al meu la mine, un pic mai prost și m-a întrebat cu ce m-am dat, că vrea să se dea și el. ”

„Și nu i-am zis, pentru că nu vreau să ne asocieze după lumea prin miros. Nu vreau să-mi zică cineva <<bă, zici tu bine ce zici, da miroși a idiot>>. Visele mă enervează, că tot timpul când visez, visez ceva metaforic, simbolistic și apoi, toată ziua următoare, tre` să te gândești ce înseamnă, ce e greșit cu tine. De ce nu pot să dorm și să-mi apară un text alb pe negru și să-mi spună <<bă, ți-e frică să iei decizii!>> Ce mi-aș dori cel mai mult e să am mai multă încredere în mine.”

„Mi se pare că, cu destulă încredere, poți să faci aproape orice. De exemplu, poți să intri în orice bloc. Poți să suni la orice număr și să strigi tare <<EU>>. Cel mai tare mă enervează la lipsa de încredere, că oamenii cu destulă încredere în ei pot să se bășească în public. Pentru noi, restu`, civilii, este o rușine să se bășească în public.”, au fost o parte dintre replicile concurentului Tudor Costina.

După ce jurații le-au explicat care sunt aspectele la care trebuie fiecare să mai lucreze, Dan Badea a spus l-ar vedea mai departe pe Radu Giurcă. În schimb, Costel a dat verdictul și a decis să meargă mai departe cu Tudor Costina.

Bogdan Cismaș VS Alexandru Arnăutu Vraciu, din echipa lui Teo. Cum s-au descurcat cei doi în ediția 10, de pe 2 decembrie 2022. Cine merge în Semifinală

Alexandru Arnăutu Vraciu a intrat pe scena Stand-Up Revolution și a început în forță cu un număr haotic pe ritmuri de rock:

„Eu sunt concurentul perfect și nu am niciun defect, dacă să vrei să răzi cu bine, atunci alege-mă pe mine. Eu vreau să ajung în finală. Bună seara, eu sunt din Iași, dar cumva, zilele acestea, cât am fost în București, mirosea pe aproape de voi a mici, a bere, a fum, dar să știți că era de la mine, pentru că, acum, pe 14 și pe 15 octombrie este cel mai mișto festival din toată România, Sfânta Parascheva Festival, care s-a schimbat în zilele Iași-ului.”

„Rai și iad, asta se întâmplă acolo. Ați fost vreodată la Sfânta Parascheva? Man, nebuneală. 133 000 de pelerini au venit în Iași, nici Metallica, nici AC/DC, nici Iron Maiden n-au dat atâția oameni. (...) Da` nu înțeleg o chestie la Sfânta Parascheva, dacă vrei să te duci să te rogi, te rogi, da ce legătură are concertul în aceeași seară cu slujba pentru Sfânta Parascheva. Pun ăștia o scenă în fața Palatului, unde vin numai nume grele: Delia, Cargo, Voltaj, Holograf, Smiley. Auzi slujba, auzi concertul și mai sunt și aștia la tarabe pe aici, de pe vremea lui Ion Luca Caragiale. Nebuneală.”, a încheiat, abrupt, concurentul Vraciu.

Bogdan Cismaș (Bogzi) și-a început și el numărul într-o atmosferă parcă scoasă de la un concert:

„Mă bucur foarte tare să fiu în fața voastră. Mă bucur să fiu în București, locul care mă face să mă simt ca acasă, nedorit! M-am mutat în București, am decis că fac schimbarea asta în viața mea, că vin aici ca să ies mai mult în oraș, ca să fac stand-up și m-am mutat aici în martie 2020. M-am băgat direct în carantină. Și am început izolarea de pe DN1, unde am stat opt ore.”

„Eu de loc sunt din Brașov și mi se întâmplă o chestie ciudată, eu le mai zic oamenilor că eu sunt din Brașov și primesc un răspuns așa, cu o ușoară părere de rău, dar <<vai, de ce ai plecat de acolo, că e așa frumos în Brașov, de ce te-ai mutat, că aveți zone verzi, aveți poteci pe care să vă plimbați, aveți atâția copaci>>, ca și cum aș fi un câine. Mai lipsește să-mi spună: aveți hrană umedă și urși la care să lătrați.”

„Și asta se termină tot timpul cu <<eu dacă aș putea să mă mut la Brașov, mâine aș face-o>>. E ca și cum ar veni cineva la mine în casă și ar zice <<ce frumos ți-ai făcut în sufragerie, de ce mai mergi la baie?>> Și nu încerc să zic că Bucureștiul e o budă de oraș. Doamne ferește, departe de mine. Tot ce vreau eu să vă zic e că la baie sunt eu confortabil. Acolo plâng la TikTok-uri, fumez țigara, beau cafeaua.”, a fost o parte din numărul concurentului Bogdan Cismaș.

Teo a decis să meargă mai departe cu Bogdan Cismaș.

