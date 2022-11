Premieră la Stand-Up Revolution, chiar în cadrul bootcamp-ului: un duel între trei concurenţi

Este vorba despre Mariah Girouard, Mirel Popinciuc și Simon Tage. Cine s-a calificat în semifinala Stand-Up Revolution și ce alte surprize au avut loc în bootcamp, telespectatorii pot afla urmărind noua ediție, difuzată vineri, de la 22:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Vineri seara, de la 22:45, la Antena 1, Stand-Up Revolution vine cu noi surprize

Maria Popovici a avut parte de o mare provocare, după ce una dintre concurentele calificate în audiții n-a reușit să ajungă la filmarile din bootcamp. Astfel, unul dintre duelurile din echipa ei a fost format din trei participanți. „O premieră la Stand-Up Revolution! Un duel cu trei oameni, pentru că, iată, din păcate, ne lipsește un om. Ne pare rău că nu a putut veni Sonia Ferrari, care a fost foarte amuzantă în audiții! Păcat! (…). Avem trei oameni puternici: Simon Tage, Mariah Girouard și Mirel Popinciuc“, a explicat jurata Stand-Up Revolution în cadrul unui interviu.

În cadrul episodului 9 Stand-Up Revolution vor performa și: George Mesaroș VS Marian Drăgulescu, Vlad Bieltz VS Mădălin Cîrje, Lola Crudu VS Teodora Nedelcu, Tera VS Florin Gheorghe, Bogdan Urucu VS Johny Romano. Momentele lor integrale, dezbaterile juraților, verdictul publicului și celelalte surprize petrecute în cea mai nouă ediție, telespectatorii le pot afla urmărind show-ul mâine seară, de la 22:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.