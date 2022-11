Stand-Up Revolution sezonul 2, 18 noiembrie 2022. Marian Drăgulescu, Daria Jane, Vlad Craioveanu au făcut show - VIDEO

Vio, Costel, Dan Badea, Teo și Maria Popovici au savurat din plin glumele concurenților. Pe scenă au urcat: Alexandru Arnăutu Vraciu, Marian Drăgulescu, Raul Vodă, Karl Pinzon Bustillo, Vlad Craioveanu, Cătălin Delca , Tera Comedy, Sorin Setreanu, Daria Jane, Pipino de România.

Ce s-a întâmplat ediția 8 a emisiunii Stand-Up Revolution sezonul 2 de pe 18 noiembrie 2022, de la Antena 1

În ediția 8 a show-ului Stand-Up Revolution sezonul 2 au urcat pe scenă Alexandru Arnăutu Vraciu, Marian Drăgulescu, Raul Vodă, Karl Pinzon Bustillo, Vlad Craioveanu, Cătălin Delca , Tera Comedy, Sorin Setreanu, Daria Jane, Pipino de România. Iată cum s-au descurcat:

Alexandru Arnăutu Vraciu, concurentul care i-a încântat pe jurații Stand-Up Revolution cu energia lui, în ediția 8, de pe 18 noiembrie 2022

Alexandru Arnăutu Vraciu, artist de meserie, și-a făcut intrarea pe o melodie rock. La scurt timp, concurentul de la Stand-Up Revolution a început să cânte. ”Îmi place”, a spus Costel. ”Bă, ești nebun?!”, a afirmat și Maria Popovici.

Cum s-a ridicat wall-ul, toți jurații l-au recunoscut. ”E un om la 30 de ani, cu o energie care e debordantă, cu un talent foarte mișto, cu o bucurie în ceea ce face, nemaivăzută. M-am regăsit în toată treaba asta.”, a declarat Costel la testimoniale.

Vraciu și-a început numărul cu o poveste despre Adi Despot, pe care l-a și sunat în timpul filmărilor. Artistul de la Vița de Vie nu a răspuns: ”Dar nici respins nu dă.”

Spectacolul făcut de Alexandru Arnăutu Vraciu l-au făcut pe Vio să spună că nu știe ce să facă cu el, așa că i-a dat roșu: ”Toată energia aia mă copleșește”.

Teo l-a dorit în echipa lui pentru că are nevoie de un ”reactor”: ”Vreau să dau energie la toată Europa pe următorii doi ani. Trimiteți-l la mine în echipă. Vreau să fie lumină în Germania, în Franța, să fie energie în toată lumea. Vă rog, vă rog.”

Și Dan Badea a rugat publicul să-l trimită pe Vraciu la el în echipă. ”Eu vreau să fiu la toată lumea în echipă pentru că vreau să învăț. Consider că am mult de învățat în jobul ăsta, inclusiv să mai tac, să respir.”, a zis concurentul. Acesta l-a trimis pe Alexandru Arnăutu Vraciu în echipa lui Teo.

Marian Drăgulescu, moment spectaculos pe scena Stand-Up Revolution din ediția 8, 18 noiembrie 2022

”Rareori urc pe scenă așa, fără o saltea sau un aparat de gimnastică. Sunt foarte norocos că gimnastica m-a găsit pe mine că, dacă rămâneam să aștept după stand-up era mai nasol.”, a povestit Marian Drăgulescu înainte de a urca pe scena Stand-Up Revolution.

Ajuns în fața juraților, Marian Drăgulescu a făcut glume despre gimnastică și, de asemenea, o paralelă între sportul pe care l-a făcut și stand-up comedy.

”Foarte bune glume, dar ritmul pentru comedie nu a fost. Dau verde pentru glume, performanță și așa mai departe, dar jur că livrarea ca și cum cineva fuge spre groapă, să sară, dar în același timp eu nu am cum să fac treaba asta”, i-a zis Costel.

În cele din urmă, votul publicului l-a trimis în echipa lui Dan Badea. Numărul întreg poate fi urmărit în materialul video de mai sus:

Raul Vodă nu i-a convins pe jurații Stand-Up Revolution în ediția 8, din 18 noiembrie 2022

Raul Vodă a făcut glume despre animalele spirituale, iar Teo a fost primul care i-a dat roșu. Concurentul era atunci la jumătatea numărului de stand-up comedy.

Costel i-a dat verde, însă Maria Popovici nu a fost convinsă de numărul său. După ce trei din cinci jurați au votat, wall-ul s-a ridicat. ”Din punctul meu de vedere, ești pe drumul cel bun”, i-a zis Vio. ”Măcar un ianuarie să treacă peste tine.”, i-a spus și Teo.

Karl Pinzon Bustillo, în echipa lui Costel după spectacolul din ediția 8 Stand-Up Revolution din 18 noiembrie 2022

Karl Pinzon Bustillo este din Columbia, dar locuiește în Berlin. Tănărul iubește să facă stand-up comedy, însă lucrează și în industria cinematografică pentru a își plăti facturile.

”Numele meu este Karl și o să vă povestesc câte ceva despre mine. Am 42 de ani, m-am născut în Columbia. Părinții mei s-au cunoscut online... Am emoții și deja am făcut-o de oaie. N-am vrut să spun online, ci când ”făceau linii”... Deoarece erau anii 80, erau în Columbia și nu existau computere. Și chiar dacă nu existau computere, tatăl meu a dispărut din viața mea și a mamei mele, zece ani mai târziu. Dar nu la fel ca tipul care nu îți mai răspunde la mesajele text. El a făcut-o în adevăratul sens al cuvântului, a murit.”, și-a început numărul Karl Pinzon Bustillo la Stand-Up Comedy, ediția 8.

”Ai fost minunat. O să votez ”NU” doar pentru că am o mică strategie. Mai am doar un loc liber și mai avem o zi de ”Audiții”, asta este tot. Dar ai fost grozav!”, i-a spus Dan Badea.

”Mi-a plăcut foarte mult prezența lui, aspectul, chipul, energia și Berlinul”, a afirmat Costel. Vio a fost curios să afle de când face Karl stand-up comedy. Concurentul l-a informat că se ocupă cu asta din 2017, dar a fost nevoit să se oprească din cauza pandemiei.

Votul publicului l-a trimis pe Karl Pinzon Bustillo în echipa lui Costel.

Vlad Craioveanu și-a donat punctele în ediția Stand-Up Revolution din 18 noiembrie 2022. E prima dată când se întâmplă

De ziua lui, Vlad Craioveanu a ținut un adevărat spectacol pe scena Stand-Up Revolution. ”E mai ieftin decât să ieși cu prietenii în oraș și să le dai de băut, să le dai de mâncare. Așa e cea mai bună scuză pentru a nu face nimic, nicio petrecere. Ia uite, mă sună să dau de băut”, a zis concurentul de la Stand-Up Revolution la testimoniale.

”Am plecat de la un radio, nu pot să-i zic numele. Într-o zi, când făceam o emisiune de succes la TV, a început să se plângă sunetistul că are salariu mic. Cu ocazia asta, am aflat că are salariul mai mare decât al meu. Nu am nimic cu omul, dar e puțin insultător, nu e normal ca cineva sub nivelul tău să câștige mai bine, zic și eu. E ca și cum ar afla Maria că bărbatul său face mai mulți bani din stand-up decât ea. De atunci lucrurile s-au schimbat, uitați ce dinți am. Am lucrat mulți ani în radio, m-am obișnuit să vorbesc mult și singur. Văd că și Costel știe. Diferența este că la mine a fost carieră și la el căsnicie.”, a spus Vlad Craioveanu.

Acesta a continuat numărul și jurații au fost încântați. Totuși, nu se așteptau la decizia concurentului. Vlad Craioveanu a cerut, indirect, modificarea regulamentului Stand-Up Revolution: „Putem să facem o schemă: punctele mele să le dați următorului concurent – cadou, că e ziua mea, din partea mea“.

Imediat Vio a intervenit și a decis în numele celorlalți jurați: „Deci, fiți atenți! Facem așa: următorul concurent pleacă de la două voturi verzi și îi mai trebuie încă unul. Ai făcut foarte frumos ce ai făcut!“.

Cătălin Delca nu a profitat de avantajul oferit de Vlad Craioveanu la Stand-Up Revolution, ediția din 18 noiembrie 2022

Cătălin Delca a făcut glume despre viața de student, moldoveni și olteni. Nu a reușit să-i convingă pe jurați, cu toate că a avut, încă de la început, două voturi ”DA” - cele primite cadou de la Vlad Craioveanu.

În timpul numărului, Dan Badea și Costel au votat ”NU”. Momentul s-a încheiat după votul ”NU” al Mariei Popovici.

Tera Comedy, show senzațional pe scena Stand-Up Revolution în ediția 8, din 18 noiembrie 2022

Tera Comedy a început să facă stand-up în urmă cu patru ani, după ce a fost în muzică, teatru și chiar a fost terapeut.

A urcat pe scenă în aplauzele publicului: ”Îmi place să locuiesc în Europa pentru că în SUA mi-e teamă de atacurile violente. Dar aici, în Europa, singurul lucru de care ar trebui să-mi fie teamă e muzica techno ciudată.”

În continuare, concurenta a glumit pe seama ședințelor de terapie. ”Cred că toți îți putem spune că ești foarte bună. Deci... Foarte mine. Mulțumim”, i-a zis Maria Popovici la finalul numărului.

Votul publicului a trimis-o în echipa lui Vio.

Sorin Setreanu a completat echipa lui Teo în ediția 8 Stand-Up Revolution

”M-a luat în pandemie tatăl meu la pescuit sportiv. Nu e nimic sportiv la pescuitul sportiv, în primul rând. Mi s-a părut foarte interesant pentru că pescuitul sportiv presupune practic, după ce prinzi peștele, să-l și arunci. Adică face cumva degeaba, nu neapărat sportiv. Cumva această combinație rămâne interesantă.

Cum ar fi să fie și alte activități?! Să fie un vânător care împușcă o căprioară și sună la veterinar, că e vânat sportiv, vreau să salvez, nu vrea să mai fac stufat din ea. Să fie un scriitor care scrie o poezie și îl întreabă cineva ”Ai vrea să o publici?”. ”Nu, o ard. Scris sportiv”. Exact de aia nu râde nimeni, stand-up sportiv”, a sunat o parte din numărul lui Sorin Setreanu.

Doar Teo și Costel mai aveau câte un loc în echipa lor. Deși Teo a votat ultimul, cu ”DA”, publicul a decis ca Sorin să meargă în echipa lui.

Daria Jane i-a cucerit pe jurații Stand-Up Revolution în ediția 8 din 18 noiembrie 2022

Daria Jane a urcat încrezătoare pe scena Stand-Up Revolution. Înainte de asta, a povestit câte ceva despre ea: ”De pe la 16 ani mi-am dat seama că sunt o fată în corp de băiat. Asta e definiția transgenderismului și a trebuit să trec prin diferite operații.

Am aproximativ 10 operații până la 24 de ani, cu anestezie generală: avansarea liniei părului, mi s-a șlefuit osul arcadei de trei ori, am făcut trei rinoplastii, mi s-a șlefuit bărbia, mi s-a șlefuit maxilarul, mi s-a scos mărul lui Adam, mi-am pus implanturi mamare și am făcut o schimbare de sex. Este o schimbare completă. S-a schimbat până și certificatul de naștere”

Pe scena Stand-Up Revolution, Daria Jane a vorbit despre experiența ei pe o platformă cu conținut pentru adulți. Maria Popovici s-a amuzat copios pe seama glumelor făcute de concurentă.

Votul publicului a trimis-o pe Daria Jane în echipa lui Costel.

Pipino de România l-a amuzat teribil pe Dan Badea în ediția 8 Stand-Up Revolution

”Nu are nimeni voie să rateze ce a urmat, da?”, a spus Dan Badea. Teo a fost de altă părere: ”Nu mă așteptam să mă chinuiți așa de tare”. Wall-ul s-a ridicat la scurt timp după ce Pipino a urcat pe scena Stand-Up Revolution în ediția 8, difuzată pe 18 noiembrie 2022.

”Stimate jurat, eu sunt Pipino de România, după cum mă știți de la celelalte apariții tv. Îmi plac provocările și de aceea am vrut să le arăt celor de acasă că pot să vin și la Stand-Up Revolution.”, s-a prezentat concurentul.

A urmat un moment în care a cules bilețe cu glume de pe jos, iar singurul care s-a amuzat a fost Dan Badea, cel care îl știa deja pe Pipino.

Un articol Powered by Vlad Cazino.