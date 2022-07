Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 31 iulie 2022. Hector Ayala vs. Eduard Rădoiu, duelul la care Vio a râs în hohote

În urma tragerii la sorți, cel de-al doilea duel din prima semifinală a fost ales de Ilona și Șerban. Astfel, avem o nouă bătălie între Hector Ayala, din echipa lui Dan Badea și concurentul lui Vio, Eduard Rădoi.

„Foarte mișto, foarte bun!”, a spus Vio, mulțumit de duel.

„Pare că a fost planificat, să fie bătălia piticilor”, a glumit și Hector.

Hector Ayala și Eduard Rădoiu au venit cu glumele la ei și au stârnit hohote de râs

Ca de fiecare dată, Hector Ayala a luat cu asalt scena Stand-Up Revolution în pași de dans.

„Trebuie să spun că sunt recunoscător pentru această experiență în România, că am cunoscut cultura voastră, oamenii sunt calzi, au sânge latin și sunt bucuros de asta. Oamenii sunt prietenoși și se bagă în seamă. Doar că uneori mă bulversează când întreaba: „Ești Ector sau Hector? Cu H?” Și mexicanul din mine, imediat se întreabă dacă îmi cer droguri. Chiar vrei?” a spus concurentul din Mexic.

„Le-am explicat că nu iau droguri, dar arat așa, deci drogurile mă vor găsi pe mine”, a mai glumit el.

Eduard Rădoiu a intrat în „luptă” cu o poveste despre cea mai grea experiență din viața lui.

„Și prin grea, nu mă refer la fata aia de la facultate, mă refer la carnetul de conducere. Că eu am dat de șase ori. Orașul. Că la sală am copiat. Și practic, eu am mai mulți kilometri făcuți în școală, decât pe șosea efectiv. Dar nu a fost în totalitate vina mea. Nu am înțeles exact cum se face treaba asta. Nu am înșeleț că trebuie să fac sub 21 de puncte și cum sunt o fire ambițioasă, am zis că le bat high score-ul”, a povestit concurentul lui Vio.

Jurizare Hector Ayala vs. Eduard Rădoiu la Stand-Up Revolution

„Pare că amândoi sunt din Mexic. Pare că amândouă poveștile vin dintr-un cartier de lângă oraș”, a glumit Costel.

„Mi-a plăcut un pic mai mult Hector, pentru că a fost un pic mai finuț. Ritmul a fost un pic mai susținut. Edi a avut noroc să aibă cel mai bun râsător în sală”, a adăugat Teo.

Cel care a cucerit publicul și și-a câștigat un loc în finală este Hector Ayala, din echipa lui Dan Badea.

