Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 6 august 2022. George Țintă vs. Dan Țuțu, duelul prietenilor pentru un loc în finală

În urma tragerii la sorți de la începutul zilei următoarea confruntare care a stârnit controverse s-a dat între echipa lui Vio și cea a lui Teo. Reprezentații au fost nimeni alții decât George Țintă și Dan Țuțu.

Concurenții nu au fost prea încântați de acest duel, dar au lăsat prietenia de-o parte și au intrat în „ring” pregătiți să obțină un loc în finală.

George Țintă vs. Dan Țuțu, prietenii care s-au duelat pentru un loc în finală

„Vreau să vă spun că noi bărbații facem Photoshop în fiecare zi, pe stradă, fața ăleia și fundu celeilalte”, a fost gluma cu care și-a început George Țintă numărul de stand-up din semifinala Stand-Up Revolution sezonul 1.

„Un restaurant chinezesc a fost închis din cauza gânfacilor. Erau expirați”, a continuat el. Eram la un moment dat într-un magazin chinezesc și la un moment dat, s-a auzit imnul României. Am fost atât de mândru încât mi s-a făcut pielea de imitație de piele de găină”, a mai glumit el.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 17 iulie 2022. Battle George Țintă vs. Claudiu Popa, duel la nivel înalt. „Numai public să nu fii”

Cu energia la maxim Dan Țuțu a intrat în scenă și a început să mitralieze cu glume.

„2020. Vă aduceți aminte de 2020, da? Eu, sincer să vă spun, aș vrea să-l uit, dar eu consider că e anul în care s-a mediatizat cel mai ever anunț din România: „Păstrați distanța socială, spălați-vă pe mâini, purtați mască. Vă rog să mă credeț, n-am scris în școală câte declarații am dat”, a spus concurentul lui Teo în început.

„Eu locuiesc la Piața Galați, cumpărăturile le facem la Piața Obor. Până la urmă, e normal, o roșie la Galați, costă cât trei roșii în Obor. E ca și cum te-ai duce în Piața Dorobanți să cumperi un kilogram de struguri. Prețul lor e ca și cum ai cumpăra tot rândul de la vie”, a fost gluma lui.

Jurizare George Țintă vs. Dan Țuțu la Stand-Up Revolution

„George, ai început cu niște one linere și apoi te-ai dus într-o zonă pe care eu personal, nu o știu la tine. Mai de povestitor, mai dezvoltate. Din păcate pentru tine, a venit uraganu nevorbit după noi”, a comentat Dan Badea. „Astăzi, timing-ul Țuțule, ai fost ceas de ne-am și mirat. Eu cred că în viata nu ai terminat atât de repede și vorbesc de toate acum. Ai fost scurt și la obiect și minunat”, a mai adăugat juratul.

„George, mi se pare foarte complicat de zis care ar trebui să fie direcția ta pe viitor pentru că într-adevăr de vede că ești mai sigur pe glume scurte. Domnul Dan Țuțu, eu cred că nu ar trebui să mai lași oamenii să te judece pe baza numărului de minute pe care îl stai pe scenă”, a completat Vio.

„E greu, pentru că George este în echipa mea și ai avut un număr mai bun”, i-a mai spus Vio concurentului lui Teo.

Publicul a decis și Dan Țuțu merge în etapa următoare, devenind singurul concurent pe care Teo îl are în finală.

Citește și: Stand-up Revolution sezonul 1, 17 iulie 2022. Adevărul despre rivalitatea dintre George Țintă și Claudiu Popa. „Ca frații”

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.