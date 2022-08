Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 6 august 2022. Paul Szabo vs. Gabriel Toader, concurenții care au creat controverse

Extragerile au dat un nou duel. Paul Szabo, din echipa lui Costel și Gabriel Toader, concurentul lui Teo se luptă pentru un loc în etapa următoare. Cu stiluri total diferite, ei au venit pregătiți să dea tot ce au mai bun.

Paul Szabo vs. Gabriel Toader, concurenții care au surprins jurații cu numerele lor de stand-up

„Am șase luni de când nu mai beau și două luni de când spun gluma asta. Sunt într-o relație deschisă cu o tipa, de câteva luni. Adică ea are voie să mai iasă și cu alții, eu doar am voie să zic că sunt într-o relație deschisă. Nu-i chiar cel mai rău lucru, dar cel mai tare mă enervează la ea că întârzie. Și nu e ceva izolat. De fiecare dată întârzie, am și o șampanie la mine, în caz că ajunge la timp”, a început, în forță, Paul Szabo.

„Bună seara, Bună seara, oameni frumoși. Bine...nu toți dintre voi”, a spus concurentul lui Teo cum a intrat pe scenă. „Dragilor, după toate lucrurile frumoase, se întâmplă și lucruri urâte în viața noastră, a tuturor. Și anume, tre să redevenim săraci. S-a dus pandemia, încep nunțile, botezurile. Fiți fericiți! Rate la bancă”, a mai spus Gabriel Toader.

Jurizare Paul Szabo vs. Gabriel Toader la Stand-Up Revolution

„Paul Szabo, ești foarte potrivit pentru stand-up, dacă o să continui o să fie bine. În schimb, o să-ți fie greu în anumite orașe în țară. Ai un stil de orașe mai mari și de cunoscători. Ai o gândire bună, glumele sunt bune”, a spus Vio.

„Gabi, știu că tu ești funny în viață, în grupul tău de prieteni, dacă vrei să faci stand-up, trebuie să step up your game. Face parte din stand-up să ai parte de show-uri d-astea și apoi să te ambiționezi să fii mai bun”, a mai adăugat juratul.

„Are dreptate Vio. Nu vreau să zic să lași nivelul mai jos la așteptări și gândire, nici nu vreau să zic că o să faci stand-up la elite, dar ai fost astăzi foarte bun”, a completat și Dan Badea către Paul Szabo.

Cel care a reușit totuși să convingă publicul, în această seară, și a ajuns cu un pas mai aproape de marele premiu este Paul Szabo.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.