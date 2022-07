Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 31 iulie 2022. Claudiu Popa vs. Fares „Cel mai bun material”. Cine a trecut mai departe

În urma tragerii la sorți, următoarea bătălie din prima semifinală de la Stand-Up Revolution s-a dat între Claudiu Popa (team Vio) și Fares (team Dan Badea).

„Foarte bun duel. Eu l-aș fi pus cu mâna”, a exclamat Teo la alegerea

Claudiu Popa și Fares s-au luptat până la ultima glumă pentru un loc în finală.

„Ce am descoperit eu, însă, este că stand-up-ul este singura meserie care are seara amatorilor. Și chiar cred că un lucru bun. Cred că niciunul dintre voi nu ar vrea să se trezească că îți rupi mâna, te duci la spital, ajungi la Camera de Gardă și apare după o perdeluță, o asistentă super drăguță: Hei! Bine ați venit la seara amatorilor! Primul doctor este Alin. Alin nu a mai făcut asta niciodată, dar prietenii spun că are potențial”, a spus concurentul din echipa lui Vio.

Așa cum a obișnuit deja publicul, Fares a intrat pe scenă plin de energie, în pași de dans, pregătit să demonstreze că merită un loc în finală.

„Primul lucru de care am fost entuziasmat când am venit în România a fost zăpada. Dacă nu v-ați dat seama, nu sunt român. Nu sunt de pe acest continent. De unde vin eu, nu există zăpadă. Când am simțit frigul pentru prima dată, mi-a fost foarte frig. Prostul de mine, am crezut că pot să îi dau o lecție gerului. Așa că nu am purtat izmene. Am crezut că sunt pentru oameni însemnați care au...N-a fost deloc o idee bună pentru că frigul simte chestiile astea. Și niciun român nu mi-a spus. Frigul s-a strecurat pe sub panataloni și...”.

Jurizare Claudiu Popa vs. Fares la Stand-Up Revolution

„Fares, ai avut ghinion că în seara asta a trebuit să intrii după Claudiu Popa. A fost mișto, energie, dar nu ne-a ridicat. Ai fost ca la al doilea număr. Primul a fost scurt și bun și nu a mai fost nevoie de al doilea număr”, a spus Costel.

„Fares, ca de obicei, a venit cu o energie extraordinară. A fost ca un recipient superb, care nu a fost umplut cu nimic din păcate”, a adăugat și Teo. „Claudiu Popa a avut cel mai bun material pe care l-am văzut până acum de la el. Prezentare, energie, material”, a mai spus el.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.