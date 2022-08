Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 6 august 2022.Alexandru Banciu vs. Andres Fajngold, meciul dintre „șefii la stânjeneală”

Duelul cu numărul 7 din semifinala Stand-Up Revolution sezonul 1 i-a pus față în față pe cei mai de temut concurenții.

Alexandru Banciu din echipa lui Costel și Andres Fajngold din echipa lui Dan Badea s-au luptat „la cuțite” pentru un loc în finală. Cine a mers mai departe și cine a părăsit show-ul.

Alexandru Banciu vs. Andres Fajngold, meciul care i-a derutat pe jurați

„Mi-e foarte cald, am transpirat rău în cămașa asta, dar vreau să o port pentru că mă face să arat mai puțin gras. Și știți cum se spune că televizorul adaugă 5 kilograme, bine...acum, nu știu cine s-ar cântări cu un TV în brațe”, a fost gluma cu care a deschis show-ul Alex Banciu,

Am fost la toaletă înainte să urc și eram în cabină, a bătut cineva la ușă, am zis „Ocupat” și tot a încercat ușa. Nu știu dacă ești în sală sau în spate dar vreau să întreb „De ce? Nu m-ai crezut pe cuvânt? Ți s-a întâmplat vreodată să bați la ușă să auzi ocupat și să nu fie nimeni?”, a mai spus concurentul lui Costel.

Intrarea adversarului său în platou a șocat pe toată lumea. Andres Fajngold a încercat ceva nou și a urcat pe o melodie de petrecere, în pași de dans. Mișcările lui a stârnit hohote de râs și cei din public au izbucnit în aplauze.

„Cred că e important să încep în forță dacă vreau să ajung în finală. Deci asta am făcut! În urmă cu câțiva ani am fost în Mexic cu iubita mea, pentru că ea e din Mexic. Am vrut să ne căsătorim acolo. Înainte de nuntă, familia iubitei mele, mai exact bărbații m-au luat la o noapte de băut tequila. Vreau să vă spun ce îmi amintesc din noaptea aia...”, a spus concurentul lui Dan Badea și nimeni nu se aștepta la ce a urmat.

Jurizare Alexandru Banciu vs. Andres Fajngold la Stand-Up Revolution

„M-a lăsat derutat rău de tot. A fost în două direcții atât de diferite, încât efectiv trebuie să îmi pun creierul la loc acum. Banciu, extraordinar! Extraordinar cu câtă poftă de viață ai venit, foarte frumos construit. Andres, cred că a făcut un pariu pe care l-a pierdut. Părerea mea este că s-a întins cu absurditatea și a fost poate un pic prea mult. Apreciez enorm dansul”, a spus Teo.

„Mi se pare că numărul tău ar fi fost super bun pentru un club, la show-ul de la ora 11 ar fi rupt”, a adăugat și Vio, legat de numărul de stand-up al lui Andres. „Banciu, ai fost foarte bun. Ai început bine, ai terminat bine”, a mai spus juratul.

Publicul a votat, iar cel de-al doilea concurent din echipa lui Costel care merge în finală este Alexandru Banciu

