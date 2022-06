Stand-up Revolution sezonul 1, 12 iunie 2022. Luke Meginsky, concurentul care l-a făcut pe Teo să își schimbe votul

Luke Meginsky vine din Massachusetts, din SUA și are 42 ani. El a locuit acolo până la vârsta de 21 ani și apoi s-a mutat în New York. De-a lungul anilor el s-a mutat în multe locuri. Concurentul de la Stand Up Revolution a povestit că a locuit la un moment dat într-un apartament care se afla vis-à-vis de un club.

“Eram profesor pe vremea aceea și trebuia să mă trezesc în fiecare dimineață la ora 6. Dar oamenii ăia de peste drum petreceau până la 1, 2 noaptea și a fost foarte greu…Apoi au fost împușcăturile. Și asta a fost înspăimântător. Doar că nimeni nu s-a panicat atunci pentru că tipul care a fost împușcat a fost nimerit în fund”, a povestit Luke.

Luke Meginsky, concurentul din SUA care a stârnit hohote de râs

Luke a dezvăluit că cel mai mare secret al său este că nu știe să se îmbrace și mereu cere ajutorul cuiva.

Concurentul a urcat pe scenă și a încercat să uite de emoții.

“Pe cine păcălesc? Arăt ca o dublură din Harry Potter. E adevărat”, a zis Luke despre felul în care era îmbrăcat.

Concurentul a povestit că este jumătate evreu și jumătate italian, exact ca Sylvester Stallone. El a găsit chiar și un punct comun cu actorul.

“Mergem la aceeași sală (Gym), nu la centrul de fitness. Jim e tipul care deține pizzeria”, a mai zis Luke.

Luke are 42 de ani și spune că simte că se apropie de criza vârstei de mijloc.

“Bunicul meu a murit din cauza bolii arteriale coronariene. Eu o să mor din cauza muzicii techno și prea multă apă”, a spus concurentul.

Concurentul Stand-Up Revolution a povestit că de curând și-a făcut cont de Tinder și că la vârsta lui lucrurile nu mai merg așa ușor.

Costel i-a dat un vot verde.

“Singurele potriviri pe care le primesc pe Tinder sunt reclamele pentru PlayStation 5”, spune Luke.

El și-a amintește că ultima lui relație nu a mers tocmai bine pentru că era cu o fată din Puerto Rico.

Teo și Vio i-au dat voturi roșii, iar Dan Badea i-a dat un vot verde. Teo și-a schimbat votul în ultima clipă.

Jurizare Luke Meginsky la Stand Up Revolution

Jurații au fost foarte încântați de glumele lui și firea sa carismatică, fiind gata să negocieze cu publicul ca să îl pună pe Luke în echipele lor.

Luke le-a povestit că face stand-up de 5 ani.

“Ajutați-mă să am o echipă internațională ca să concurăm la olimpiada de stand-up”, a spus Dan Badea.

“Vreau aurul la olimpiada de stand-up”, a mai zis Teo.

“Aș vrea să aflu mai multe despre viața lui”, spune Costel.

După votul publicului, Luke Meginsky a ajuns în echipa lui Teo.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.