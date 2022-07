Stand-up Revolution sezonul 1, 24 iulie 2022.Battle Wu Jia Qi vs. Ada Ștef, confruntarea care a încins spiritele la masa juraților

Așa cum spune căpitanul echipei lor, Wu Jia Qi și. Ada Ștef sunt două concurente cu abordări diferite și experiențe diferite, iar Dan Badea și-a dorit să le provoace. Ce au în comun? Ambele concurente sunt la început de drum și vor să demonstreze că merită un loc în semifinală.

Battle Wu Jia Qi vs. Ada Ștef, concurentele au venit pregătite cu cele mai tari povești personale

„Mă scuzați că am întârziat. Mi-am luat permisul și tata mi-a luat mașină. Și nu prea le am cu parcările, merg așa până se termină benzina”, a spus Wu Jia Qi când a intrat pe scenă.

„Sunt tot ce poate fi mai rău pentru părinții mei. Chinezoaică made in România, care nu se face nici medic, nici inginer”, a mai glumit ea.

„În ziua în care m-am născut mama juca mahjong, un fel de poker. Tot pierdea și la un momentat dat, a tras o mână bună și de bucurie, i s-a rupt apa. Nu și-a dat seama nimeni că e jucătoare bună și nu i se citea nimic pe față. Au sunat vecinii că e inundație”, a fost povestea care a stârnit hohote de râs.

Wu Jia Qi a mărturisit și de ce îi place în țară și se simte româncă. „E singura țară în care dacă ai sâii mari se exhivalează cu bacalaureatul”.

Plină de energie, Ada Ștef a intrat pe scenă, gata să demonsteze că își dorește foarte mult un loc în semifinală.

„Eu am locuit în Anglia patru ani. Ce am experimentat eu în ăștia patru ani cât am stat în Anglia e că de fiecare dată când le spuneam că sunt din România, oamenii își duceau, instictiv mâna la portofel. Și nu ca să verifice dacă e încă acolo, după cum vă gândeați ce glumă facilă și ca să îmi arunce ceva mărunțis, o glumă la fel de facilă”, a început ea în forță.

„Ce voiam eu să vă spun, care este scopul pentru care eu am venit astă seară aici e că eu l-am pierdut pe Ionică în aeroport, când m-am întors în țară. Așa că vreau să arunc un mesaj de interes național: Ionică, dacă te uiți, te rog eu, vino acasă!”, a fost momentul în care jurații au izbucnit în râs.

Jurizare Battle Wu Jia Qi vs. Ada Ștef la Stand-Up Revolution

„Foarte mult mi-a plăcut numărul tău de stand-up”, i-a spus Costel lui Wu Jia Qi. „Ada, la tine e ceva care a fost un pic prea recitat și prea puțin trăit”, a adăugat el.

„Dacă e să-mi rămână, dintre voi două, un număr în cap mai degrabă îmi rămâne Ada”, a spus Vio, în contrapunct cu părerile colegilor lui de la masa juraților.

Numerele de stand-up al lui Wu Jia Qi și al Adei Ștef au stârnit discuții aprinse între Teo și Vio. După ce Teo și-a exprimat părerea și a spus că nu i-a plăcut matrialul Adei pentru că nu a fost credibilă, spirtele s-au aprins.

„A, deci tu nu exagerezi la stand-up?! Câte ți s-au întâmplat ție exact așa?”, l-a întrerupt Vio.

„Exagerez, dar nu inventez”, i-a răspuns Teo colegului său.

„E, nu inventezi! Hai mă, mă lasi?”, a reacționat comediantul, din nou.

„Nu contează dacă inventezi sau nu, contează dacă o crezi”, a mai spus Teo.

„N-ai crezut-o tu, eu am crezut-o!”, a fost replica lui Vio.

Publicul prezent în sală a tranșat conflictul și a trimis-o în semifinală pe Wu Jia Qi.

