Finala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 7 august 2022. Sașa Ciobanu, moldoveanul care i-a făcut pe jurați să se amuze copios

În Finala Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 7 august 2022, Sașa Ciobanu, concurentul lui Costel, a venit pregătit cu cele mai bune glume: " Am fost la piscină cu Costel. Bă, băiatule...acolo a fost cum a fost, dar înainte de aia am plecat cu mașina de la doamna Antenă și în timp ce mergeam, pe la jumătatea drumului zice șoferul că are o lopată în spate și a lăsat informația acolo”, a glumit concurentul.

Duminica, 07.08.2022, 13:36