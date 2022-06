Stand-up Revolution | Sezonul 1, 19 iunie 2022. Paul Szabo, concurentul care ne spune vremea

În episodul 4 de la Stand-up Revolution - sezonul 1 din 19 iunie 2022, Paul Szabo spune că nu are cea mai mare încredere în el, dar speră să îi impresioneze pe jurați. Punctul lui slab este spontaneitatea, după cum a povestit el. Juratul lui preferat este Vio. Paul Szabo a încercat să uite de emoții și a intrat în scenă. El a povestit că are 27 ani și lucrează în IT.

Duminica, 19.06.2022, 11:25