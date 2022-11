Stand-up Revolution | Sezonul 2, 11 noiembrie 2022. Anca Serea, roast despre cei șase copii ai săi

Episodul 7 de la Stand-up Revolution Sezonul 2, din 11 noiembrie 2022. Anca Serea a venit cu povestea vieții ei la Stand Up Revolution: „Toată viața mea am încercat lucruri noi. Așa am ajuns să am 6 copii, tot am încercat”, a glumit ea.

Vineri, 11.11.2022, 17:34