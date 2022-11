Stand-up Revolution | Sezonul 2, 25 noiembrie 2022. Battle: Lola Crudu VS Teodora Nedelcu

Episodul 9 de la Stand-up Revolution Sezonul 2, din 25 noiembrie 2022. Primul duel din echipa lui Teo s-a dat între Lola Crudu și Teodora Nedelcu. Lola Crudu a vorbit despre relația sa: Data trecută am zis despre soțul meu că am un soț mai mai tânăr și au sărit toți de pe internet Aoleu, nu îți e rușine!? Am zis mai tânăr, nu mai mic. Să nu vă imaginați că îi pun desene animate și plec la muncă. Iar eu am zis că sunt mai mare nu mai bătrână. Pe scenă a intrat ulterior Teodora Nedelcu, care i-a încântat pe jurați cu numărul său: Eu sunt Teodora Nedelcu iar povestea vieții mele a început tragic: m-am născut. De ce l-aam întrebat pe tatăl meu, care are filozofia în sânge și mi-a spus: Eram beat! Păi și ma-ta dormea!

