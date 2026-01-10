Survivor România, 10 ianuarie 2026. Primul duel pentru imunitate! Ce strategii au stabilit Faimoșii și Războinicii

Episodul 2 din data de 10 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Concurenții se pregătesc pentru un joc individual cu obstacole, urmat de un final tip bowling, unde popicele trebuie doborâte. Se joacă până la 10 puncte, iar tribul care ajunge primul câștigă imunitatea. Prezentatorul Adi Vasile explică regulile, iar echipele își fac strategiile și aleg cu atenție adversarii pentru fiecare rundă.

Sambata, 10.01.2026, 21:04