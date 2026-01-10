Survivor România, 10 ianuarie 2026. Reacția Faimoșilor după ce au pierdut la jocul de imunitate în fața Războinicilor

Episodul 2 din data de 10 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. După o confruntare tensionată, Faimoșii au pierdut jocul pentru imunitate în fața Războinicilor. Emoțiile au fost la cote maxime, iar în tabără s-au simțit dezamăgirea și frustrarea. Adrian Petre, de la Războinici, a primit totemul imunității, datorită punctelor aduse și vitezei pe traseu.

Sambata, 10.01.2026, 22:30