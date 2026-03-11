Corina Dănilă, imagine rară alături de soțul ei. Ce declarație de dragoste i-a făcut actrița

Corina Dănilă a publicat o imagine rară cu soțul ei. Pentru că este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, puțini sunt cei care știu cum arată partenerul actriței. Mai mult, aceasta i-a făcut și o declarație de dragoste.

Corina Dănilă și-a luat prin surprindere prietenii virtuali cu o imagine rară alături de soțul ei. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că actrița este rezervată când vine vorba despre membrii familiei sale.

Puține persoane știu că vedeta trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Dorin Enache. Cei doi sunt împreună de șapte ani, iar cununia religioasă a avut loc în urma cu cinci ani. Aceștia au decis să se căsătorească în secret, iar evenimentul a fost extrem de discret.

Pentru că preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, Corina Dănilă nu obișnuiește să publice fotografii cu partenerul său. De curând, aceasta a decis să-i facă o surpriză soțului chiar de ziua lui, distribuind o poză cu el alături de o declarație de dragoste.

Cum arată soțul Corinei Dănilă. Actrița s-a lăsat pozată într-o ipostază rară alături de partenerul său

Corina Dănilă și-a găsit fericirea în brațele lui Dorin Enache, după eșecurile de care a avut parte în dragoste. Cei doi au reușit să construiască o căsnicie bazată pe iubire, comunicare și respect, așa cum mulți își doresc.

Deși este o figură cunoscută publicului, actrița a preferat să nu ofere informații despre situația amoroasă până de curând. Toți au fost uluiți când au aflat că vedeta este căsătorită de cinci ani cu actualul ei soț.

Dorin Enache este actor și programator. Un lucru este cert, cei doi împărtășesc o pasiune care i-a unit: actoria.

Pentru că are o relație deosebită cu bărbatul care a cucerit-o, Corina Dănilă nu a mai ținut cont de nimic și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Aceasta i-a făcut o declarație de dragoste chiar de ziua lui.

Sufletul tău bun și blând e bucuria mea! La mulți ani, iubitule! ❤️ Pun o poză “de sezon” cu noi, ca să zicem că vine vara mai repede.”, a scris actrița în dreptul fotografiei.

Imaginea publicată pe contul de Instagram a generat mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor.

„La mulți ani fericiți! Viața lungă și frumoasă vă doresc să aveți împreună!”, „Nimic mai frumos! Bucurați-vă de viață împreună, așa cum vă doriți! La mulți ani!”, „Ani mulți sănătoși! Fericire și doar oameni buni mereu aproape!” sau „Mă bucur că ești fericită!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.