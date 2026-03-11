Motivul pentru care Ianca Simion, fiica prezentatorului de la Neatza, a ajuns la terapie. Fiica lui Răzvan Simion rupe tăcerea

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, și-a deschis recent sufletul și a vorbit despre o perioadă dificilă din viața ei.

Fiica lui Răzvan Simion a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat și care au făcut-o să apeleze la terapie. | Instagram & Antena 1

Ianca Simion, în vârstă de 21 de ani, este fiica celebrului prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Simion. Ianca este o fire discretă și preferă să își țină viața personală departe de ochii presei și ai curioșilor.

Cu toate acestea, ea postează adesea imagini pe rețelele de socializare acolo unde are deja o comunitate de fani și activează ca influencer pentru mai multe branduri de top.

Ianca Simion a dezvăluit de ce are nevoie să meargă la terapie

În mediul online, Ianca face postări și cu rutina ei de zi cu zi, mersul la facultate, dar și întâlnirile cu prietenii. Ea a decis de curând să își deschidă sufletul și să vorbească despre o parte a ei pe care nu o arată în mediul online.

Ianca a dezvăluit că a avut nevoie de psihoterapie din cauza faptului că se confrunta cu niște probleme. Fiica lui Răzvan Simion a mărturisit că suferă de atacuri de panică destul de grave și de anxietate.

Atunci când a simțit că toate simptomele o copleșesc, Ianca a decis să meargă la terapie și astfel a învățat cum să își transforme sensibilitatea în creativitate. Cu ajutorul sfaturilor primite în terapie, Ianca Simion a reușit să își găsească echilibrul, iar acum se consideră norocoasă pentru că a reușit să depășească perioadele de cumpănă din viața ei.

Chiar dacă acum este pe drumul cel bun, Ianca a povestit că nu a renunțat la terapie.

„Primul lucru cred că ar fi anxietatea mea. Mereu am avut anxietate, dar cumva, în ultimul an, s-a dezvoltat destul de mult. A început să-mi afecteze calitatea vieții (…) Fac tot felul de exerciții și terapie în direcția asta, dar, da, e destul de nasol”, a declarat fiica lui Răzvan Simion.

Ea a recunoscut că mulți tineri de vârsta ei sunt prinși în această capcană a faptului că trebuie să arate perfect și să trăiască o viață perfectă din cauza expunerii constante la rețelele de socializare. Pe social media, viețile tuturor utilizatorilor par perfecte și asta are un impact major asupra sănătății mintale a tinerilor din zilele noastre.

Ianca mai povestit că anxietate i-a impactat viața și uneori se simte copleșită. Faptul că merge la terapie o ajută să gestioneze mult mai bine atacurile de panică.

„Odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung, și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna și este atât de greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a mai explicat Ianca Simion.

Fiica prezentatorului TV a mai explicat și cum o afectează pe ea tendința perfecționistă pe care o are, care îi știrbește creativitatea și spontaneitatea.

„Sunt ceva de groază, adică inclusiv videoclipurile pentru voi le gândesc atât de mult și am atât de multe materiale pe care nu le-am postat. Am overthink-uit super tare”, a mai adăugat fiica lui Răzvan Simion.

Print terapia pe care o face, Iaca își dorește să învețe să fie mai relaxată și mai creativă pentru a se bucura din plin de pasiunile ei.

