Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Motivul pentru care Ianca Simion, fiica prezentatorului de la Neatza, a ajuns la terapie. Fiica lui Răzvan Simion rupe tăcerea

Motivul pentru care Ianca Simion, fiica prezentatorului de la Neatza, a ajuns la terapie. Fiica lui Răzvan Simion rupe tăcerea

Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, și-a deschis recent sufletul și a vorbit despre o perioadă dificilă din viața ei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 12:20 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 13:45
Galerie
Fiica lui Răzvan Simion a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat și care au făcut-o să apeleze la terapie. | Instagram & Antena 1

Ianca Simion, în vârstă de 21 de ani, este fiica celebrului prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani, Răzvan Simion. Ianca este o fire discretă și preferă să își țină viața personală departe de ochii presei și ai curioșilor.

Cu toate acestea, ea postează adesea imagini pe rețelele de socializare acolo unde are deja o comunitate de fani și activează ca influencer pentru mai multe branduri de top.

Ianca Simion a dezvăluit de ce are nevoie să meargă la terapie

În mediul online, Ianca face postări și cu rutina ei de zi cu zi, mersul la facultate, dar și întâlnirile cu prietenii. Ea a decis de curând să își deschidă sufletul și să vorbească despre o parte a ei pe care nu o arată în mediul online.

Articolul continuă după reclamă

Ianca a dezvăluit că a avut nevoie de psihoterapie din cauza faptului că se confrunta cu niște probleme. Fiica lui Răzvan Simion a mărturisit că suferă de atacuri de panică destul de grave și de anxietate.

Atunci când a simțit că toate simptomele o copleșesc, Ianca a decis să meargă la terapie și astfel a învățat cum să își transforme sensibilitatea în creativitate. Cu ajutorul sfaturilor primite în terapie, Ianca Simion a reușit să își găsească echilibrul, iar acum se consideră norocoasă pentru că a reușit să depășească perioadele de cumpănă din viața ei.

Citește și: Ianca Simion a împlinit 20 de ani. Ce mesaj i-a transmis Răzvan Simion fiicei sale și cum a arătat tânăra când a schimbat prefixul

Chiar dacă acum este pe drumul cel bun, Ianca a povestit că nu a renunțat la terapie.

„Primul lucru cred că ar fi anxietatea mea. Mereu am avut anxietate, dar cumva, în ultimul an, s-a dezvoltat destul de mult. A început să-mi afecteze calitatea vieții (…) Fac tot felul de exerciții și terapie în direcția asta, dar, da, e destul de nasol”, a declarat fiica lui Răzvan Simion.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea a recunoscut că mulți tineri de vârsta ei sunt prinși în această capcană a faptului că trebuie să arate perfect și să trăiască o viață perfectă din cauza expunerii constante la rețelele de socializare. Pe social media, viețile tuturor utilizatorilor par perfecte și asta are un impact major asupra sănătății mintale a tinerilor din zilele noastre.

Ianca mai povestit că anxietate i-a impactat viața și uneori se simte copleșită. Faptul că merge la terapie o ajută să gestioneze mult mai bine atacurile de panică.

Citește și: Cum arată Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, în costum de baie, în vacanță. Imaginile care au atras atenția fanilor

„Odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung, și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna și este atât de greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a mai explicat Ianca Simion.

Fiica prezentatorului TV a mai explicat și cum o afectează pe ea tendința perfecționistă pe care o are, care îi știrbește creativitatea și spontaneitatea.

„Sunt ceva de groază, adică inclusiv videoclipurile pentru voi le gândesc atât de mult și am atât de multe materiale pe care nu le-am postat. Am overthink-uit super tare”, a mai adăugat fiica lui Răzvan Simion.

Print terapia pe care o face, Iaca își dorește să învețe să fie mai relaxată și mai creativă pentru a se bucura din plin de pasiunile ei.

colaj ianca simion si razvan simion
+4
Mai multe fotografii

Citește și: Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum

Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume” s-a logodit. Cum arată inelul pe care l-a primit la 24 ... Yasmin Urzică, apariție rară pe podium la Săptămâna Modei de la Paris. Mesajul Simonei Urzică...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său Ce a putut spune fiul lui Ion Ţiriac despre bani! Declaraţiile unui miliardar care spun totul despre caracterul său
Observatornews.ro 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes 6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
Antena 3 Iranienii bogați și-au cumpărat case pe „strada miliardarilor” din Londra și le-au abandonat: „Regatul Unit a închis ochii” Iranienii bogați și-au cumpărat case pe „strada miliardarilor” din Londra și le-au abandonat: „Regatul Unit a închis ochii”
SpyNews Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume” s-a logodit. Cum arată inelul pe care l-a primit la 24 de ani
Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume” s-a logodit. Cum arată inelul pe care l-a...
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul lung într-o apariție intens criticată
Margot Robbie a surprins cu un nou look la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița din Barbie a renunțat la părul... Catine.ro
Au trecut 20 de ani de la moartea regretatei Laura Stoica. Cum reușesc oamenii dragi să-i țină vie amintirea
Au trecut 20 de ani de la moartea regretatei Laura Stoica. Cum reușesc oamenii dragi să-i țină vie amintirea
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent
Cum s-a schimbat Emre Altug de la Golden Boy – Dragoste rebelă până în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în Elveția
Imperiul secret al lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: conace în Londra și conturi uriașe în... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și... Elle
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces
Ce a îndemnat-o pe Daciana Sârbu să adopte o fetiță. Cum a fost întregul proces Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post
Prăjitură cu mere cuburi și nuci. Desert simplu și ușor, de post HelloTaste.ro
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se transforme în „Super El Nino”
El Nino e așteptat să apară curând, aducând vreme extremă și o climă mai caldă: Este posibil să se... Antena3.ro
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone useit
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată!
Kelemen Hunor a lămurit totul: Norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată! BZI
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor
În febra tăierilor bugetare, Guvernul a blocat și angajările profesorilor Jurnalul
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului
Putin îi transmite sprijin de neclintit noului lider suprem al Iranului. Mesajul Kremlinului Kudika
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră Redactia.ro
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes
6 români, în topul celor mai bogați oameni ai lumii potrivit Forbes Observator
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma
Cele mai sănătoase soiuri de fasole. Cum le poți consuma MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în martie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani
Cele mai așteptate jocuri video din 2026. Titlurile preferate de milioane de fani UseIT
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă
Ciuperci la cuptor cu usturoi verde. Rețetă de post simplă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x