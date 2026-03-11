Yasmin Urzică, apariție rară pe podium la Săptămâna Modei de la Paris. Mesajul Simonei Urzică

Yasmin Urzică, fiica Simonei Urzică, a strălucit la Paris Fashion Week 2026, demonstrând curaj și stil nonconformist, în ciuda provocărilor sale de sănătate. Descoperă povestea unei micuțe curajoase.

Yasmin Urzică a uimit publicul în timpul defilării sale la Săptămâna Modei de la Paris. Fiica gimnastei Simona Urzică s-a alăturat unui grup de copii care au purtat ținute nonconformiste, fiecare reflectând un stil modern și îndrăzneț.

Mama sa, mândră de performanța fiicei, a distribuit un videoclip pe conturile sale de socializare, însoțit de un carusel de fotografii care surprindeau momentele frumoase ale defilării.

Yasmin a purtat un costum galben vibrant, nonconformist, asortat cu o pereche de pantofi sport negri și ochelari de soare eleganți. Părul i-a fost prins într-un coc lejer, iar încrederea cu care a defilat a captivat întreaga audiență.

Ea a participat alături de colegii săi de la MP Kids Academy, toți copii prezentând ținute semnate de brandul Blacklemonlips.

Aceștia au reprezentat colecția capsulă care a explorat un amestec îndrăzneț de imprimeuri statement, siluete supradimensionate și atitudinea jucăușă a copiilor, concepută special pentru o generație care nu se teme să iasă în evidență, după cum au declarat creatorii liniei de îmbrăcăminte într-o postare online.

Simona Urzică și soțul ei, fostul gimnast Marius Urzică, au fost fără îndoială mândri de fiica lor, lăudându-i curajul și prezența scenică. Evenimentul a fost un prilej de bucurie și emoție pentru întreaga familie, iar Yasmin a demonstrat că se poate adapta perfect în fața camerelor și a publicului internațional.

Cu ce probleme se confruntă Yasmin Urzică

Dincolo de talentul său în modă și frumusețea de pe podium, Yasmin se confruntă și cu provocări importante legate de sănătate.

Simona și Marius au dezvăluit cu lacrimi în ochi, în cadrul emisiunii Power Couple, că fiica lor are o afecțiune auditivă. Yasmin nu aude deloc cu urechea stângă și are o auz foarte redus cu cea dreaptă.

Ea a fost operată pe urechea stângă și poartă un implant cohlear, iar pe urechea dreaptă utilizează proteze auditive. În ciuda acestor dificultăți, Yasmin este maestră în cititul pe buze și comunică eficient cu cei din jur.

Simona a povestit că, atunci când merg seara și îi scot aparatele auditive, fiica lor nu mai aude absolut nimic, dar reușește totuși să răspundă la toate întrebările și să participe activ la conversații, demonstrând o voință și o perseverență remarcabile.

„Yasmin știe să citească foarte bine pe buze. Fetița noastră, din păcate, nu aude deloc cu urechea stângă și cu cea dreaptă doar foarte puțin. Ea a fost operată pe urechea stângă și are un implant cohlear, iar pe partea dreaptă poartă proteze auditive. Când mergem seara și îi scoatem aparatele, ea nu mai aude absolut nimic, dar eu vorbesc cu ea și îmi relatează, răspunzând la toate întrebările mele”, a spus Simona într-unul dintre momentele emoționante ale emisiunii Power Couple.

Yasmin Urzică devine astfel un exemplu de curaj și determinare pentru copii și părinți deopotrivă. Talentul său, combinat cu puterea de a depăși obstacolele legate de sănătate, arată că limitele pot fi depășite prin răbdare, muncă și sprijinul unei familii iubitoare.



