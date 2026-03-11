Antena Căutare
Aceste zodii urmează să fie concediate în luna martie. Mercur Retrograd aduce surprize neplăcute pe plan profesional

Multe locuri de muncă se pot pierde din cauza neatenției în perioada următoare. Ce arată astrologii în acest sens.

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 12:51
Aceste zodii urmează să fie concediate în luna martie | Profimedia Images

Ca de fiecare dată, Mercur Retrograd pare să le pună bețe în roate nativilor. De data aceasta, doar câteva zodii sunt în vizor. Această schimbare astrologică are loc până pe 20 martie 2026. Cu toate acestea, haosul profesional nu este de neglijat.

Doar două din cele 12 zodii sunt expuse acestei perioade riscante. Nativii își pot pierde locul de muncă dintr-o neatenție. Dificultățile îi urmează la orice pas, asta dacă nu reușesc să gestioneze clar ceea ce se întâmplă.

Aceste zodii urmează să fie concediate în luna martie

Mercur retrograd vine cu probleme de comunicare pentru acești nativi. Vor avea loc multe neînțelegeri, dar și nevoia de a-și spune punctul de vedere în orice moment. Astrologii subliniază faptul că „tot ce a fost făcut superficial revine pentru a fi corectat”.

De aceea, perioada imediat următoare nu trebuie privită strict din punctul de vedere al ghinionului, asta pentru că sunt mai multe momente care trebuie bifate. În caz contrar, oportunitățile de reevaluare vor întârzia să apară.

Există conjuncția Lunii cu Uranus și Jupiter, acestea două aducând provocări la scară largă. Vor veni momente inspiraționale la locul de muncă, dar și soluții salvatoare pe care mulți le vor vedea foarte greu la început. Cei care au o atitudine strategică, o pot folosi acum pentru a nu mai pierde timpul cu întrebări adiționale.

Gemenii sunt cei mai afectați în următoarele săptămâni. Instabilitatea la locul de muncă s-a instalat deja. Certuri cu șefii, neînțelegeri cu colegii, toate vor veni pe un fond de oboseală mult prea mare, spune acest site.

Peștii sunt la fel de vizați, asta pentru că își ies din fire foarte ușor. Atunci când ceva nu funcționează așa cum își doresc, își creează singuri responsabilități pentru a nu se mai gândi la probleme. Atribuțiile pe care le au la job, se bat cap în cap cu momentele de familie.

Luna martie este o perioadă de creștere

Mercur retrograd nu este doar despre pierderi, ci și despre câștiguri. Între 25 februarie și 20 martie, schimbările astrologice își pun amprenta într-un mod clar. Confuziile și întârzierile la locul de muncă îi vor face pe Gemeni și Pești să-și iasă din rutina obișnuită mai repede decât ar fi crezut.

Peștii știu cum să-și joace cărțile, iar Gemenii sunt pregătiți pentru o ascensiune profesională, asta dacă nu sunt loviți de către astre într-un mod neașteptat. Atât pentru Pești cât și pentru Gemeni, locul de muncă trebuie să fie unul stabil pentru a nu exista anxietăți pe termen lung.

Această etapă a lui Mercur retrograd are întotdeauna o amprentă bine pusă în viața nativilor. Dacă își doresc, Peștii pot savura această perioadă. O pot transforma într-o idee de succes, poate o afacere proprie la care să muncească fără să se gândească prea multă vreme.

