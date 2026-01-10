Survivor România, 10 ianuarie 2026. Tensiuni și reacții în tabere după a doua noapte în jungla din Republica Dominicană: „Nu există să pierd!”

Episodul 2 din data de 10 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. După primele confruntări intense și a doua noapte în jungla dominicană, Faimoșii și Războinicii au început să își arate adevăratele emoții. Tensiuni, strategii și discuții între concurenți scot la iveală relații, conflicte și alianțe care promit să transforme competiția într-o adevărată luptă pentru supraviețuire.

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Decizie crucială la scor egal! Cine a adus punctul decisiv...

Sambata, 10.01.2026, 23:30

Atmosfera se încinge în tabăra Faimoșilor! Nu rata următorul episod Survivor România, de la...

Sambata, 10.01.2026, 23:00

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Jocul pentru imunitate individuală în tabăra Faimoșilor!...

Sambata, 10.01.2026, 22:50

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Reacția Faimoșilor după ce au pierdut la jocul de...

Sambata, 10.01.2026, 22:30

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Cum s-au luptat Faimoșii și Războinicii pentru imunitate...

Sambata, 10.01.2026, 21:54

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Primul duel pentru imunitate! Ce strategii au stabilit...

Sambata, 10.01.2026, 21:04

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Războinicii în jungla dominicană! Ce s-a discutat după...

Sambata, 10.01.2026, 20:30

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Ce s-a întâmplat în tabăra Faimoșilor după primele...

Sambata, 10.01.2026, 20:25

Lupta pentru imunitate! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și...

Vineri, 09.01.2026, 23:35

Survivor România, 9 ianuarie 2026. Faimoșii și Războinicii, declarații după cel de-al...

Vineri, 09.01.2026, 23:24

Survivor România, 9 ianuarie 2026. Faimoși vs. Războinici, la jocul de Best Of! Cine a...

Vineri, 09.01.2026, 23:15

Survivor România, 9 ianuarie 2026. Lupta strânsă între Faimoși și Războinici pentru...

Vineri, 09.01.2026, 23:00