Survivor România 2026. Provocare inedită pentru concurenți: „Jocul cuvintelor interzise”

Episodul 55 din data de 15 mai 2026 al emisiunii Survivor România. După jocul de recompensă, concurenții au mai avut parte de un joc cu o miză delicioasă. De data aceasta nu a fost vorba despre o probă sportivă ci despre una care le-a testat creativitatea și spontaneitatea concurenților. Un moment care i-a amuzat pe concurenți, dar de care Gabi Tamaș s-a simțit stânjenit ulterior a fost acela în care fostul fotbalist internațional a trebuit să descrie o prăjitură celebră. Gabi Tamaș a avut de descris cuvântul savarină, fără să folosească cuvintele: prăjitură, desert, zahăr, frișcă, cofetărie.

Vineri, 15.05.2026, 23:40