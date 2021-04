Dorian Popa prezintă Te Cunosc de Undeva! After Party, episodul 12. Hai să vezi cele mai tari faze din culise

Gala cu numărul XII a fost una de-a dreptul spectauloasă și a venit la pachet cu o mulțime de surprize, pe care Dorian Popa, gazda show-ului "Te cunosc de undeva! After Party", nu le-a putut trece cu vederea.

În cel de-al 12-lea episod, artistul a pus întrebări drept la țintă și a primit răspunsuri în exclusivitate. Acesta va avea parte și de câteva peripieți și glume de pe urma cărora Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se vor amuza copios.

Dorian Popa este mai pregătit ca niciodată să ofere cele mai picante imagini din culisele emisiuni și să prezinte discuțiile concurenților din fiecare Gală.

Adriana Trandafir a fost prima persoană cu care artistul a intrat în vorbă, chiar la cabina de machiaj. Nici Pepe nu a scăpat și întrebările lui Dorian Popa, însă a avut un răspuns rapid pentru toate.

Ce a spus Andrei Ștefănescu despre ziua în care s-a născut

Gazda show-ului "Te cunosc de undeva! After Party" le-a dezvăluit concurenților ce melodie li se potrivesc după ziua în care s-au născut. Acesta a adus cele mai frumose amintiri în culisele emisiunii și i-a făcut pe toți să zâmbească.

După ce a stat la o dicuție cu Liviu Vârciu, Dorian Popa s-a dus la Andrei Ștefănescu pentru a îl întreba pe ce dată s-a născut. Concurentul a mărturisit că este născut pe data de 11 august 1997, la câteva zile după cutremurul din același an.

"Bine că m-am născut după cutremur", a spus Andrei Ștefănescu.

Dorian Popa a rămas surprins de răspunsul concurentului și de faptul că mama artistului era însărcinată cu acesta atunci când a venit cutremurul din 1977. De asemenea, membrul trupei Alb Negru i-a spus tot ceea ce mama lui i-a povestit despre momentul dezastros.

"Mi-a povestit că a fost însărcinată.", a mai spus Andrei, însă nu a scăpat de întrebările gazei emisiunii "Te cunosc de undeva! After Party", care a ținut neapărat să știe dacă a simțit ceva.

"Păi nu vezi cum am ieșit. Ți se pare că am ieșit normal? Deci nu e vina mea că am ieșit așa. Nu te pui cu natura", a răspuns imediat concurentul, vizibil amuzat.

Ce piesă era în topul Billbord în ziua în care s-a născut Loredana Groza

Nici invitata specială din Gala Pieselor de top nu a scăpat de întrebările lui Dorian Popa. De asemenea, acesta i-a dezvăluit artistei că este născută în data în care piesa "Everything is beautiful" a lui Ray Stevens se afla în top.

Artista a fost extrem de entuziasmată să afle acest lucru, iar melodia a fost una pe gustul său și i se potrivește de minune.

"Ce cântec frumos, să vii pe lume cu așa cântec, nu? Am avut o primire ca la carte", a spus Loredana.

Dorian Popa, gazda show-ului digital Te Cunosc de Undeva! After Party

Dorian Popa oferă publicului surprize de proporții mari alături de vedetele show-ului. Artistul este pus pe glume şi pe cele mai haioase provocări, iar distracția este în toi în culisele emisiunii.

Cine se bucură de imaginile surprinse de el? Publicul www.a1.ro!

"After Party-ul Te cunosc de undeva! nu este orice episod de extra conţinut, ci este locul unde puteţi vedea toate picanteriile pe care nu le vedeţi pe televizor, unde puteţi auzi întrebări care nu pot fi întrebate pe TV sau lucruri pe care le fac chiar eu concurenţilor", a povestit Dorian.

"Voi încerca să îi descos aşa cum nu a mai făcut nimeni până acum! Te cunosc de undeva! After Party este o pastilă de amuzament, unde râzi de la început până la sfârşit fără să clipeşti", a mai mărturisit vedeta.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

