Cea de-a doua gală „Te cunosc de undeva!”, lider de audienţă. Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril au câştigat ediţia

Cea de-a doua gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost câștigată de către Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, cu o super transformare în Tina Turner - Proud Mary. Transforming show-ul de la Antena 1 a fost prima opţiune de vizionare a telespectatorilor, emisiunea impunându-se ca lider de audienţă atât pe publicul naţional, cât şi la nivel urban.

Gala „Te cunosc de undeva!”, lider de audiență sâmbătă seara

Așadar, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost aseară, în intervalul de difuzare al emisiunii Te cunosc de undeva! lider de audienţă, cu 7.9 puncte de rating şi o cotă de piaţă de 21.9%, urmată de Pro TV, cu 5.2 puncte de rating și 14.3% cota de piață. De asemenea, la nivelul publicului din toată țara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune, cu o audiență medie de 6.5 puncte de rating și 18.1% cota de piață, urmată de Pro Tv cu 6.2 puncte de rating şi 17.3% cota de piaţă. În minutul de aur, 22:02, aproape 1.5 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau jurizarea celei mai noi ediţii Te cunosc de undeva!, la Antena 1.

Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Anca Țurcașiu și Jean Gavril s-au transformat în Tina Turner. Cum au cântat „Proud Mary”

Concurenții celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! și-au pregătit cu multă atenție transformările pe care le-au avut de realizat sâmbăta aceasta, în cea de-a doua gală a transforming show-ului de la Antena 1. Primilor concurenţi ai serii, ruleta le-a pregătit un moment special – Nicole Cherry şi Juno au primit Justin Timberlake - Rock Your Body & CAN'T STOP THE FEELING!. Cheri s-a auzit şi în continuare, căci WRS şi Emilian au adus pe scena transforming show-ului hit-ul celor de la Modern Talking - Cheri Cheri Lady. Cu următorul cuplu ruleta a ajuns pe plaiurile indiene, căci CRBL şi Radu Ţibulcă au primit provocarea Tunak Tunak Tun | Daler Mehndi.

Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Damian Drăghici și Cristina Stroe au cântat pe scenă în rolul Sofiei Vicoveanca. Cum a ieșit

A urmat apoi un moment încărcat de energie, când Cristina Stroe şi Damian Drăghici au impersonat-o pe Sofia Vicoveanca cu Haida roata, măi, flăcăi, în vreme ce Amna şi Misha au recreat un moment sexy cu Jennifer Lopez, Maluma - Pa Ti. Pe ritmuri de conga, Codruţa şi Valentin Sanfira au adus-o la Te cunosc de undeva! pe Gloria Estefan, Miami Sound Machine – Conga, iar seara a fost încheiată de către ADDA şi Radu Bucălae cu transformarea în Loredana – Apa. Cea de-a doua gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost câștigată de către Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, cu o super transformare în Tina Turner - Proud Mary.

Cum se vor descurca cele 8 cupluri de concurenți cu noile roluri atribuite lor de năstrușnica ruletă a personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbăta viitoare, de la ora 20:00, în cea de-a treia gală a celui de-al 19-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.