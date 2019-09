Au fost fabuloși! Alex și Monica Anghel au câștigat ediția a treia a sezonului 14 „Te cunosc de undeva!”. Cui vor dona premiul

Alex și Monica Anghel au câștigat cea de-a treia ediție a sezonului 14 „Te cunosc de undeva!”, după ce s-au transformat în John Travolta și Olivia Newton John din musicalul „Grease”.

Au făcut un moment fabulos cu celebra melodie „You Are The One That I Want" și au imitat chiar și celebra coregrafie in musical.

În plus, cântăreața Monica Anghel a fost la fel de sexi ca Olivia Newton John în celebrul film.

Monica Anghel a anunțat că ea și fratele ei donează premiul de 1.000 de euro unei mame singure a trei copii, care se confruntă cu dificultăți financiare.

„S-a mutat de la Bacău în București, din cauza problemelor de sănătate ale băiatului cel mare în vârstă de nouă ani”, a menționat Monica Anghel.

