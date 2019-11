Angela Similea, Raj Kapoor, Katty Perry, Lady Gaga și Ștefan Bănică urcă, sâmbătă, pe scena show-ului Te cunosc de undeva!

Grigore Gherman va cânta muzică lăutărească precum Cornelia Catanga, acompaniat de taraful Silvian Voicu, Ada și Cornel Palade vor interpreta “The Lady is a Tramp”, o celebră piesă din anii ’40, transformați în Lady Gaga și Tony Bennett, pe când Cezar Ouatu și Șerban Copoț ne vor cânta “The old town road”, un mega-succes al acestui an al artiștilor Lil Nas X și Billy Ray Cyrus.

Momentul special al ediției îi va aparține Barbarei Isasi, câștigătoarea celui de-al 13-lea sezon al show-ului, care se va mai transforma o dată în Christina Aguilera, pe scena de la Te cunosc de undeva! Furnix Team, baletul condus de Furnica, va susține ca de fiecare dată momentele coregrafice ale galei.

Care va fi cea mai bună transformare a serii, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 30 noiembrie, de la ora 20:00, într-o nouă ediție a show-ului Te cunosc de undeva!.