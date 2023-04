Ce studii are WRS. Artistul spune că s-a certat cu mama din cauza asta: ”Am dus o luptă”

Într-un interviu acordat revistei Viva, WRS a povestit că s-a certat cu mama sa pentru că a renunțat la facultate.

Ce studii are WRS. Artistul spune că s-a certat cu mama sa din cauza asta: ”Am dus o luptă”

WRS, al cărui nume real este Andrei Ursu, a fost nevoit să renunțe la studiile superioare pentru a se dedica muzicii și dansului. Nu regretă deloc și, deși la momentul respectiv a ieșit un adevărat scandal, mama sa îi spune acum că îi pare rău pentru că s-a opus dorinței lui. Însă WRS recunoaște că tocmai asta l-a ambiționat și mai tare.

”Chiar dacă am dus o luptă cu mama, pentru că eu învățam foarte bine când eram în liceu și când m-am mutat în București am început cu dansul, am renunțat la facultate, a fost scandal mare și acum îmi spune „Îmi pare rău că m-am opus”. Faptul că mi-a pus o piedică, m-a ambiționat și mai tare și m-a ajutat să ajung aici.”, a afirmat WRS pentru Viva.

Întrebat cum a reacționat mama lui când i-a spus că renunță la facultate, Andrei Ursu a declarat:

”A fost foarte greu. Am fost la ASE Marketing, am încercat trei facultăți. A urmat SNSPA și apoi și Româno-Americană, tot așa, un an din fiecare. A fost greu și vorbesc din ce în ce mai des despre asta, nu pentru că vreau ca, copiii să se răzvrătească împotriva părinților, ci pentru că vreau să le spun să-și urmeze visul până în pânzele albe.

Dacă e să mă întrebe cineva care e cea mai mare frică a mea în viață, nu e teama de moarte, ci de regret. M-am lăsat purtat de vocea aia interioară și mi-am zis „Nu contează cu cine te cerți, cu cine te împaci”, chit că nu-ți iese, măcar știi că ai încercat.”

WRS spune că celebritatea nu l-a schimbat

Andrei Ursu, cunoscut sub numele de scenă WRS, a cunoscut succesul în plan muzical, însă cu toate acestea a rămas la fel de modest.

”Acum am început să câștig mult mai bine față de cum trăiam înainte și sunt mult mai atent cu banii. Cumpăr și din second-hand-uri, merg la târguri, îmi mai face și maică-mea haine. Mi se pare că stilul e cumva, trebuie să fii tu și să porți tu haina. Evit ideea de snobism.

Eu n-am d-astea, merg cu metroul în continuare, merg cu bicicleta în București, adică nu am fițe de vedete. Îmi place, că mă păstrează om. Vreau să păstrez contactul cu realitate, că noi artiștii mi se pare că trăim așa într-o bulă și uităm în ce lume trăim”, a spus WRS pentru Antena Stars.

