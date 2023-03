Coregrafa Ioana Macarie revine la Te cunosc de undeva! „M-am alăturat cu sufletul deschis”

Au început filmările pentru cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va putea fi urmărit în curând, la Antena 1. Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă şi foarte, foarte multe surprize. 8 cupluri de artişti unul şi unul au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi în curând pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

„Mă bucur că am revenit, mă bucur de oameni noi, creativi, mă bucur de revederea cu oameni dragi și, desigur, mă bucur de energia acestei emisiuni cum nu este alta. Am parcurs etapele acestui transforming show de la inițiere (respectiv am fost coregrafa primelor două sezoane), dar şi a celui cu numărul 16, pentru ca acum să revin şi să mă minunez de ce evoluție frumoasă are, datorită fiecărui membru din echipă. Echipele sunt foarte interesante și faptul că poţi vedea cum își îmbunătățesc pregătirea cu fiecare personaj pe care îl primesc este fascinant atât pentru noi, cât și pentru cei de acasă. M-am alăturat cu sufletul deschis și intenționez să transmit, prin felul în care lucrez, dragostea pentru dans”, a declarat Ioana Macarie.

Dansator şi coregraf independent, Ioana Macarie a semnat de-a lungul timpului numeroase proiecte de succes precum: mini seriile “Flowers in the attic: the Origin” (regizor Robin Sheppard), “Wednesday” (regizor Tim Burton) și actualmente “We were the lucky Ones” (regizor Thomas Kail), a jucat în spectacolele maestrului Gigi Căciuleanu (D’ale noastre și Folia, Shakespeare & Co), şi a creat cursul de Dance Therapy susţinut la centrul Linotip din Bucureşti.

Dornică mereu să se perfecţioneze şi să înveţe mereu lucruri noi, coregrafa a participat de-a lungul timpului la numeroase ateliere de improvizație, creație, dans contemporan și compoziție coregrafică cu profesori din România, Franța, Austria, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii şi a primit numeroase premii de specialitate.

