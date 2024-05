Finala Te cunosc de undeva! 25 mai 2024. Jo și Liviu s-au transformat în Leona Lewis și Calum Scott și au făcut un moment sensibil

Jo și Liviu Teodorescu au creat un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, în rolurile cântăreților Leona Lewis și Calum Scott cu piesa „You are the reason”. Cum le-a ieșit momentul de finală.

Ce au spus jurații:

„Nu am simțit că a fost un moment de Te cunosc de undeva! Am simțit că a fost un concert internațional”, spune Aurelian Temișan.

„Mi-a plăcut din tot sufletul. Dacă e să balansăm. Ați încercat și ați reușit. Ați făcut nuanțe. Ați făcut tușeu timbral. Aș fi vrut de la Jo mai multă lejeritate, ți-ai revenit. A fost greu. Nu e ușor. Te-au motivat emoțiile. Mi-a plăcut tot. Sunt lucruri pe care pot să le clasez. Foarte multe eleemente pe care le-ați atins”, spune Ozana Barabancea.

„Suntem în competiție. Aș vrea să vă întreb dacă îmbrățișarea a fost din timpul momentului sau după. Sunteți cei mai mari șmecheri de la Te cunosc de undeva! Deci s-a notat. Cel mai mult mi-a plăcut dansul dintre vocile voastre. Nu a fost momentul cu cele mai multe detalii dar poate că va fi momentul de atmosferă, sensibil. De emoție pură”, spune Mihai Petre.

„Eu ador vocile voastre. S-a potrivit perfect pentru finală. Cele două personaje au câștigat două concursuri de voce și uitați cântați împreună această piesă”, spune Andreea Bălan.

„Nu aveați cum să scoateți flăcări. Ne-ați dat emoție”, spune Cristi Iacob.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva sezonul 20

Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20.

Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20.00.

„Sezonul 20! Aproape că nu îmi vine să cred! Îmi amintesc şi acum emoţiile începutului acestui proiect frumos! Sunt foarte bucuroasă că fac parte din juriul unuia dintre cele mai longevive show-uri de televiziune de la noi! Revenim în această primăvară cu o mulţime de surprize, pe care abia aşteptăm să le împărtăşim cu cei din faţa micilor ecrane!”, a declarat Andreea Bălan, în vreme ce Mihai Petre a completat: „Când spui sezonul 20, nu mai e nevoie de nicio altă descriere suplimentară. Am fost foarte surprins plăcut de echipa pe care am găsit-o aici şi sunt onorat ca împreună să le aducem telespectatorilor un sezon-spectacol, cu foarte multe surprize. De la un platou nou-nouţ, la o nouă grafică, venim cu multe noutăţi pe care abia aştept să le descoperiţi!”, spuneau jurații înainte de începerea noului sezon

Transforming show-ul le pregăteşte telespectatorilor un sezon cu energie la puterea 20 şi foarte multe surprize. 8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi pe Antena 1 şi AntenaPLAY.