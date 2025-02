Adelina Chivu s-a alăturat proiectului X Factor și face o echipă excelentă cu Mihai Morar. Iată ce dezvăluiri a făcut despre concurenții preferați, familie și carieră.

Adelina Chivu s-a reîntors în televiziune după o pauză de 16 ani. Aceasta este gazda show-ului de talente X Factor, alături de Mihai Morar.

Secrete din culisele X Factor. Adelina Chivu ”dă din casă” exclusiv pentru a1.ro: „Poveștile acestor oameni sunt toate speciale”

Frumoasa prezentatoare ne-a dezvăluit într-un scurt interviu ce povești au emoționat-o la X Factor, ce înseamnă această experiență și cum este privită de propria familie, dar și cu se s-a ocupat în perioada petrecută departe de micile ecrane.

Ce poveste te-a impresionat cel mai mult de la X Factor? Ce voce?

Eu nu sunt expertă în muzică, nu pot să vă spun care voce e bună și care e mai puțin bună. Pentru mine talentați erau și cei care au fost respinși sau care nu au ajuns până în fazele finale ale concursului. Iar pasiunea și emoția lor m-au impresionat de la primul la ultimul concurent.

Poveștile acestor oameni sunt toate speciale pentru că ei, având un talent, au avut un parcurs al vieții diferit față de noi, ceilalți. Au avut un vis și mereu au luptat să se facă remarcați, să fie auziți. Au fost povești care m-au făcut să plâng, au fost povești care m-au inspirat, am cunoscut sute de oameni în câteva zile, încărcătura emoțională a fost la cote maxime.

Dar am un favorit, Ștefan Munteanu, un băiat foarte talentat, sensibil, extrem de educat și cu o familie superbă. Vom vedea dacă am avut fler.

Urmăreşti X Factor alături de familie?

Daaa, bineînțeles. În fiecare duminică seara avem program eu cu fetele. Le place să le povestesc și ce nu se vede la TV, ce se întâmplă în spatele camerelor, îmi pun zeci de întrebări. De multe ori nu reușesc să fiu atentă pentru că stăm de vorbă. Cristi se uită când poate pe AntenaPLAY, este foarte ocupat în această perioadă și nu prea e acasă, dar când are timp se uită cu placere.

Cum a fost să îi revezi la TV pe cei alături de care ai trăit emoţii intense în culise?

A fost o experiență interesantă, care cumva a completat ce am trăit noi în spate. Pe lângă faptul că nu auzeam mereu ce discutau concurenții cu juriul, noi stăteam în permamență de vorba cu familiile, încercam să le înțelegem emoțiile și să fim alături de ei, așa că acum mă pot bucura de spectacol mult mai bine.

Ce le-ai transmite celor care doresc să se încrie la talent show-ul fenomen?

Să nu ezite nicio secundă, orice s-ar întâmpla, participarea la X Factor este o experiență în sine, de la primele preselecții, până la etapa finală. Cu siguranță le va prinde bine și îi va ajuta să își îndeplinească visul și, de ce nu, poate fi o ocazie unică în viață, ar fi păcat să o rateze.

Ce le-ai spune femeilor care s-au îndepărtat de visul lor, de profesia lor, pentru a se ocupa de familie și cred că nu mai este cale de întoarcere?

Acum depinde și cum au evoluat ele. Sunt foarte multe femei care s-au reinventat sau care au reușit să se descurce și cu rolul de mamă și să își clădească o carieră solidă, una nu o exclude pe cealaltă mereu.

La fel cum sunt și foarte multe femei care au găsit liniștea și mulțumirea sufletească în sânul familiei, fără a resimți asta ca pe un sacrificiu. În cazul meu a fost puțin din toate, în sensul în care am stat acasă cu fetele mulți ani și asta m-a făcut fericită și am avut parte de momente pe care le-aș fi pierdut în alt context.

Când au mai crescut și am început să am prea mult timp liber am avut un brand de haine cu o prietenă din Milano, business pe care l-am abandonat între timp pentru că partenera mea s-a mutat în altă țară și după pandemie am decis să nu reiau acest proiect singură.

Ulterior a venit propunerea din partea echipei de la X Factor și mi s-a părut o provocare interesantă, iar mie îmi plac provocările. Asta nu înseamnă că aveam un regret în suflet, ci pur și simplu era un proiect care mi-a plăcut din start.

Natalia și Anastasia ar dori să îți calce pe urme? Ce pasiuni le-ai insuflat?

Pe Natalia și pe Anastasia eu încerc să le învăț să devină două femei fericite, nu contează ce meserii au sau ce fac în viață. Momentan nu sunt nici ele decise. Natalia este timidă, cu siguranță nu își dorește ceva ce presupune un statut de persoană publică. Anastasia e mai relaxată, îi place să fie în centrul atenției, dar are 14 ani, are alte preocupări.

