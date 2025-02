Ce sport practică fiul lui Pepe, după aproape doi ani de înot. Micuțul este susținut de tatăl său: „Am vorbit cu..”

Pepe este un tată mândru și împlinit. Prezentatorul de la „Te Cunosc de Undeva!” are două fetițe superbe și un băiețel minunat. Deși este foarte ocupat cu viața profesională, artistul își face întotdeauna timp pentru cei trei copii ai lui, pe care îi susține în tot ceea ce își doresc să facă.

Pepe se numără printre cei mai îndrăgiți artiști. De-a lungul carierei sale, acesta a reușit să cucerească inimile oamenilor cu vocea sa spectaculoasă și felul carismatic. În plus, aparițiile sale televizate bucură de fiecare dată publicul.

Atunci când nu se află la filmările „Te Cunosc de Undeva!” sau la evenimente, Pepe este tătic cu normă întreagă. Prezentatorul TV are două fetițe din fosta căsnicie cu Raluca Păstramă și un băiețel cu actuala parteneră, Yasmine Pascu.

Artistul se mândrește, ori de câte ori are ocazia, cu cei trei copii ai săi. Mai mult, acesta încearcă să-i susțină pe cei mici în tot ceea își doresc să facă. Cele două fetițe ale sale sunt implicate în diferite activități sportive, precum tenis și handbal.

De altfel, Pepe l-a încurajat pe fiul său să facă înot, iar de curând micuțul este susținut de tatăl lui să practice un nou sport.

Ce sport urmează să practice Pepe Junior, la vârsta de aproximativ trei ani. La ajutorul cui a apelat artistul pentru a-l instrui pe fiul lui

Pepe este mai pregătit ca niciodată să își dea fiul la box. Acesta a vorbit cu Leonard Doroftei pentru a-l ajuta pe micuț să se antreneze.

„Uneori sunt și așa, dar rareori. Cumva motivez copiii decât să fiu sever. După aproape doi ani de înot, Pepe JR are acum doi ani și șapte luni, de la 8 luni face înot, astăzi am hotărât că merge și la box. Am vorbit cu Leonard Doroftei să-l duc la el. Și cred că o să-l dau și la judo și la jiu jitsu. Are o energie fantastică. Se dă peste cap, loveşte din toate unghiurile, nu-i obraznic, este foarte ascultător”, a povestit prezentatorul de la „Te Cunosc de Undeva!”, potrivit click.ro.

Ce planuri a avut Pepe de Ziua Îndrăgostiților

Pepe a petrecut Ziua Îndrăgostiților pe scenă. Acesta a avut concert chiar pe 14 februarie, însă acest lucru nu l-a împiedicat să petreacă timp de calitate alături de soția lui.

„Nu plecăm într-un City Break pentru că întotdeauna de Valentine’s Day eu sunt mesagerul iubirii și am concert. Dar tot de Valentine’s Day lansez și un videoclip cu o fată din Spania, o artistă talentată, care cântă foarte bine. Mai sunt doar două zile până la lansare. E frumos să fie Valentine’s Day în fiecare zi!

Sunt romantic în fiecare zi, eu nu sunt romantic doar de Valentine’s Day. Eu de Valentine’s Day muncesc. Evident că o să fiu atent la a puncta această dată. Cum sunt atent și de Dragobete și cum ar trebui să fim atenți în fiecare zi”, a spus artistul în urmă cu puțin timp, conform sursei citate.

„Nu știu dacă sunt eu cel mai romantic din familie, sunt stări și stări, sunt zile și zile. Dar ne tragem unul după celălalt. E bine să fiu romantic, e bine să fiu nebun, e bine să fiu părinte.”, a mai adăugat el.