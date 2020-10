Jojo se transformă în Nicu Paleru la Te cunosc de undeva!. Artista a adus distracția în platou

"Eu țin dragostea cu anul și beau vinul cu borcanul" a răsunat în platoul Te cunosc de undeva! Jojo, îndrăzneață și plină de energie a reușit să-l pună îân scenă, apropae unu la unu, pe Nicu Paleru.

Jojo a fost bucuroasă de artistul care i-a fost dat spre punere în scenă: "Este pentru prima dată în concursul ăsta când pot să bag și eu, într-adevăr, puțină comedie. Are un zâmbet, are o chestie, are gesturi"

Totuși, artista a intâmpinat probleme în timpul repetițiilor, la un moment dat nu a mai putut cânta și i s-a făcut rău: "Nu s-a întâmplat nimic, doar că nu mai pot să respir". Medicii de pe ambulanță au intervenit imediat pentru a-i da o mână de ajutor artistei.