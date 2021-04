Te cunosc de undeva, 10 aprilie 2021. Emilia Popescu, transformată în Radu Almășan, a făcut spectacol în Gala Latino

Emilia Popescu este mai pregătită ca niciodată să îi impresioneze pe jurați cu momentul său, însă nu ascunde faptul că transformarea sa este una dintre cele mai mari provocări ale sale din cadrul emisiunii "Te cunosc de undeva!".

"Emilia are o provocare foarte frumoasă, Radu Almășan, pe care eu îl apreciez foarte mult.", a spus Ozana Barabancea.

De asemenea, concurenta a rămas surprins plăcută de alegerea lui Ruli, iar transformarea este una pe gusturile sale, lucru pe care l-a și recunoscut la repetiții. Aceasta a mărturisit că personajul are o voce foarte bună, este unul haios și are foarte multe amintiri plăcute pe piesele trupei Bosquito.

Chiar și Cristi Iacob a dezvăluit faptul că Radu Almășan este pe spiritul Emiliei Popescu și consideră că acest moment o să fie unul extrem de bun. Concurenta a repetat din greu și s-a adaptat rapid coregrafiei, care i-a plăcut extrem de mult.

"O să fie cu balet, o să fie un număr drăguț. Mă bucur mult că e de comedie, mai scap un pic de presiunea personajelor.", i-a spus Emilia Popescu lui Cristi Iacob.

După foarte multe repetiții, concurenta a reușit să se acomodeze cu transformarea din această seară, dar și cu nota lungă și grea pe care trebuie să o cânte.

"Emilia va trebui să cânte această piesă în travesti, evident. Va trebui să simtă ritmul latino, va trebui să își asume timbrarea asta masculină a lui Radu Almășan. Și da, este o provocare pentru ea. Sper să facă o figură bună în Gala Latino și să se bucure de personaj", a mai zis Ozana Barabancea.

Emilia Popescu l-a impresionat pe Radu Almășan

Emilia Popescu a urcat încrezătoare pe scena Te cunosc de undeva, iar apariția sa l-a făcut pe Radu Almașan să râdă cu zâmbetul până la urechi. De asemenea, concurenta a reușit să îl interpreteze de minune, iar piesa "Pepita" a avantajat-o.

Atât jurații, cât și publicul au rămas impresionați de momentul său, însă solistul trupei Bosquito a fost cel mai surprins de apariția actriței. Mai mult decât atât, acesta a luat-o la dans și pe frumoasa prezentatoare, Alina Pușcaș.

Un lucru nu a putut trece observat de către Radu, care a văzut imediat că strungăreața Emiliei Popescu este mai mare decât a lui. Cântărețul a mărturisit și faptul că din pricina strungăreței avea și o poreclă când era mic, i se spunea Poarta Șchei.

"Când a apărut Emilia am avut un șoc, pentru că am uitat cu desăvârșire că am purtat un sacou exact ca al ei, ar trebui să am o discuție cu stilistul meu de atunci. Stilistul pe vremea aia era mama, ăștia de prin familie", am spus Radu Almășan.

Laudele din partea juraților nu au încetat să apară. Andreea Bălan a fost extrem de încântată de momentul și coregrafia spectaculoasă a Emiliei Popescu. Ozana Barabancea i-a spus concurentei că au fost vizibile emoțiile, însă s-a descurcat de minune, mai ales că presiunea era mult mai mare pentru că trupa Bosquino se afla în platou.

