Te cunosc de undeva! 11 mai 2024. Paula și Romică, momentul plin de detalii, cu piesa „That's amore” de la Dean Martin și Lewis

Paula și Romică au făcut un moment unic pe scena emisiunii, în rolurile lui Dean Martin și Jerry Lewis.

Paula și Romică Țociu au reușit să creeze un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, ediția din 11 mai 2024.

Cum le-a ieșit momentul „That's Amore” de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, ediția din 11 mai 2024 Paulei și lui Romică Țociu

Jurații au fost foarte mulțumiți de reprezentația făcută de Paula și Romică la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat în Dean Martin și Jerry Lewis și au făcut un moment unic.

Ce le-au spus jurații la finalul momentului.

„Ați avut de făcut o chestie foarte grea, cu multe detalii. A avut de toate, cu de toate. Actoricește, v-ați achitat foarte bine!”, le-a spus Cristi Iacob.

„Mie mi-au plăcut cum au dansat cu detaliile. Aglomerație maximă cu acest moment. Fiind așa în referință, bravo Romică. Au fost multe detalii și la tine, Paula. Modul în care ai ridicat pastele, cum ai sunat clopoțelul, chiar și poza de final. Mi-a plăcut ați respectat detaliile”, le-a spus Mihai Petre.

„Provocarea vocală a fost la Paula. A fost foarte bine. Tonalitatea a fost mult prea joasă. Nu ați obținut această fluiditate vocală. Ce am văzut mi-a plăcut foarte mult, ce am auzit am vrut să aud mai sus”, spune Ozana Barabancea.

„A fost show pentru că am avut ocazia să merg în familii de italieni. E exact imaginea unei familii din Italia, e o zarvă continuă. Nimeni nu stă, toată lumea vorbește. Nimeni nu greșește. Există de toate pentru toată lumea. Foarte frumos ceea ce am văzut”, spune Aurelian Temișan.

„A fost un moment complet, m-ați satisfăcut. Important e că sunteți muncitori, atenți la detalii și a fost foarte bine!”, spune Andreea Bălan.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva sezonul 20

Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20.

Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20.00.

„Sezonul 20! Aproape că nu îmi vine să cred! Îmi amintesc şi acum emoţiile începutului acestui proiect frumos! Sunt foarte bucuroasă că fac parte din juriul unuia dintre cele mai longevive show-uri de televiziune de la noi! Revenim în această primăvară cu o mulţime de surprize, pe care abia aşteptăm să le împărtăşim cu cei din faţa micilor ecrane!”, a declarat Andreea Bălan, în vreme ce Mihai Petre a completat: „Când spui sezonul 20, nu mai e nevoie de nicio altă descriere suplimentară. Am fost foarte surprins plăcut de echipa pe care am găsit-o aici şi sunt onorat ca împreună să le aducem telespectatorilor un sezon-spectacol, cu foarte multe surprize. De la un platou nou-nouţ, la o nouă grafică, venim cu multe noutăţi pe care abia aştept să le descoperiţi!”, spuneau jurații înainte de începerea noului sezon

Transforming show-ul le pregăteşte telespectatorilor un sezon cu energie la puterea 20 şi foarte multe surprize. 8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi pe Antena 1 şi AntenaPLAY.