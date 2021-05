Te cunosc de undeva, 15 mai 2021. Mirela Vaida, moment spectaculos de folclor: „Te felicit și îți mulțumesc”

Mirela Vaida a fost o prezență extrem de îndrăgită în sezonul 16 de la Te cunosc de undeva!, iar transformările sale de-a lungul show-ului cu sigurnață vor rămâne în memoria fnailor.

În Finala show-ului transformărilor Mirela Vaida a cântat „Îmi iubesc portul și vorba, că sunt fată din Moldova" și a adus bucurie și energie pe scena Te cunosc de undeva!

Jurații au fost încântați să privească momentul de bucurie autentică românească, pe care l-a adus Mirela Vaida în platoul show-ului transformărilor.

Cum au reacționat jurații când au văzut momentul de floclor al Mirelei Vaida, din Finala sezonului 16 Te cunosc de undeva!

Cristi Iacob a ținut să-i mulțumească deoarece, cu delicatețea și gingășia ei a pus umărul pentru îndeplinirea obiectivelor emisiunii Te cunosc de undeva!

„Foarte bună transformarea! Ți-a ieșit Scufița Roșie foarte bine”, a glumit Cristi Iacob. „Mirela, ce pot să spun? Nu pot să spun decât ceva din sufletul meu. Știi că am trecut prin foarte multe lucruri. Am vorbit foarte multe lucruri, că de fapt nu sunt lecții pentru că sunt niște discuții între doi oameni care știu cum se mănâncă lucrurile astea. Și practic targetul nostru este bucuria celor de acasă. Targetul nostru este ca un om la finalul sezonului să primească niște bănuți, să se poată ridica din zona mai neagră a vieții lui. Ai pus umărul ca oricare dintre noi toți, ca toată echipa Te cunosc de undeva!, pe care o aplaudăm acum. Tu, cu delicatețea și gingășia ta ai trecut peste toate. Oamenii trebuie să știe că Mirela Vaida nu este atât de puternică preucm cred, are și căderi, peste care trece cu eleganță și inteligență Te felicit și îți mulțumesc!

Aurelian Temișan, Ozana Barabancea și Andreea Bălan i-au admirat bucuria cu care a urcat pe scenă și talentul de care a dat dovadă.

„Ceea ce s-a întâmplat la Te cunosc de undeva! în acest sezon are ca și cuvânt de bază bucuria”, a spus Ozana Barabancea.

M-am uitat la tine, te-am ascultat cu atâta bucurie, N-am văzut-o pe Mirela vaid”, a glumit Aurelian Temișan.

„Mirela, eu admir oamenii care fac de toate. Tu cânți, prezinți, dansezi, faci și musical, ești politalentată, ești minunată, am avut parte de talentul tău aici la Te cunosc de undeva!”, a spus Andreea Bălan.

