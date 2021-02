Te cunosc de undeva, 20 februarie 2021. Mirela Vaida a strălucit pe scenă, transformată în Nikos Vertis

Mirela Vaida s-a simțit minunat pe scenă și a transmis cele mai frumoase emoții către public, iar Ozana Barabancea a văzut acest lucru încă de când a urcat pe scenă. Jurații au apreciat evoluția concurentei și au felicitat-o pentru munca despusă în cele trei ediții ale noului sezon "Te cunosc de undeva!".

"Mirela, ai o postura foarte buna. Am fost la ultimul concert al lui, am fost, am văzut și m-a frapat lejeritatea, siguranța și nimicul pe care trebuia el sa-l facă. Ai stat bine, ai cântat bine. Te-ai bălăcit în acest personaj și îți mulțumesc pentru că mi l-ai readus pe Vertis în față, Bravo.", a spus Aurelian Temișan.

Despre sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”.

Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!