Te cunosc de undeva, 13 februarie 2021. Mirela Vaida, show total și cea mai sexy deghizare, transformată în Madonna

“Ea fiind obișnuită cu varianta veche, tinde să cânte așa cum a învățat ea în copilărie”, a completat Ozana Barabancea despre repetiții.

Cu toate acestea, deși are o piesă grea de cântat și o coregrafie și mai dificilă, care implică o atitudine debordantă, sexualitate și scandal, Mirela Vaida promite să dea tot ce poate pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor.

Intrarea ei în scenă a fost demnă de un concert al Madonnei, având acel ceva care a atras atenția tuturor. Frumoasa concurentă a făcut spectacol, cu o atitudine dominantă și degajată.

La final, artista a aruncat un buchet de mireasă care a fost prins de Ana Baniciu.

“Vezi că am mână bună. Am măritat și am însurat la viața mea”, i-a spus Mirela Anei.

Juriul afost impresionat de momentul ei

“Dezinvolt, ai fost la tine acasă, ești ok”, a spus Cristi Iacob despre reprezentația Mirelei.

“Impresionant pentru că s-a recreat scena (…) important este că ai fost 1 la 1 cu personajul și semeni cu ea. Ai avut atitudinea ei, mai sexy”, a adăugat Andreea Bălan.

“Suntem conștienți că refrenul a fost mai bun decât strofa, da? (…) Dar noi o admirăm, o iubim, știm clar ce poate Mirela Vaida”, a completat Ozana Barabancea.

“Donna, eu cred că tu o să ai nevoie de cineva cu care să faci pe șeful pe insula asta. Cam asta era replica care pe mine m-a dominat în “Mamma Mia””, i-a spus Aurelian Temișan, așezându-se în genunchi, ca pentru o declarație de dragoste.

