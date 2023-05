Te cunosc de undeva! 20 mai 2023. ADDA și Radu Bucălae, show demn de marile scene, marca The Weeknd. Cum au cântat în falset

ADDA și Radu Bucălae au adus atmosfera „de weekend” cu personajul interpretat în cea de-a opta gală pe scena Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții au intrat în pielea celebrului cântăreț american The Weeknd și au interpretat cea mai ascultată melodie din lume, la ora actuală.

ADDA și Radu Bucălae s-au transformat în The Weeknd și au cântat „Blinding Lights” la Te cunosc de undeva! sezonul 19. Cum a arătat scena

ADDA și Radu Bucălae nu au avut o misiune ușoară în cea de-a opta gală Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ei au intrat în pielea unuia dintre cei mai ascultați și în vogă artiști ai momentului, The Weeknd.

Cei doi au dat tot ce au avut mai bun și au lucrat la personaj până în cele mai mici detalii pentru a aduce pe scena transforming show-ului spectacolul artistului de la MTV VMAs 2023. Ei au fost nevoiți să cânte întreaga piesă „Blinding Lights” în falset, pe voci și au reușit o interpretare care i-a surprins până și pe jurați.

Jurizare ADDA și Radu Bucălat la Te cunosc de undeva! 20 mai 2023

„Este artistul meu preferat din ultimii ani! În fiecare zi îl ascult și în masină, tot timpul. Am revăzut show-ul de la MTV VMAs 2020, unde a cântat pe o clădire și noi aici am reprodus. Dansul optzecist, că asta era și ideea. Mi s-a părut că ai fost unu la unu în prima parte a momentului, apoi ADDA a preluat și mi s-a părut că a fost The Weekend în persoană, ca și atitudine”, a spus Andreea Bălan.

„Pot să spun că nu mi-a plăcut?. Nu mi-a plăcut că deși e o piesă masculină, el a cântat pe falset. O cântă ADDA mai mine decât el. La cântat nu v-ați pupat sub nicio formă”, a mărturisit Ozana Barabancea. „Eu sunt cânăreață, în primul rând”, i-a răspuns artista.

„La detalii ați stat destul de bine. Te-ai trezit buimac, ca în referință. Apoi jocul cu microfonul, excelent”, a adăugat și Mihai Petre.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Pepe și Alina Pușcaș revin în rolul de prezentatori, iar Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob şi Aurelian Temişan își ocupă locurile la masa juriului. De asemenea, Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, în calitate de jurat permanent în cel de-al 19-lea sezon.

O nouă surpriză apare și în sistemul de acordare a premiilor. Începând din acest sezon, publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.